杭州亞運直擊︱港乒一哥終正名　黃鎮廷首獲獎牌：想有後輩衝擊我

黃鎮廷肩負香港乒乓球隊「一哥」位置多年，卻未曾在世界大賽或國際綜合運動會奪得男單獎牌，今屆杭州亞運，他終於為自己「正名」，拿下首面個人獎牌。

其實相比起為自己正名，他更希望有人分擔這份壓力，「我也想有人衝擊我」，是他獲得獎牌後，無奈且直接的感受。

香港01體育記者袁志浩 杭州直擊



港乒「一哥」黃鎮廷打入杭州亞運男單四強，硬撼世界排名第二、中國球手王楚欽，雖然黃鎮廷往績處於下風，但今仗先失兩局後突然發力，第三局落後下一次暫停成為關鍵。「我叫自己想辦法，首兩局無論前三板、戰術、速度都劣勢，像慢了半拍一樣，被對手壓制，幸好之後放開去打。」

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【杭州直擊】港乒「一哥」黃鎮廷打入杭州亞運男單四強。（袁志浩攝）

黃鎮廷之後憑精彩遠枱對拉得分，追至局數2：3，第六局更一度領先，幾乎可以將「大分」追成平手。場內雖然以王楚欽的球迷佔大多數，但仍有不少黃鎮廷球迷高叫「大聖加油」，及高舉「直板之光」的橫額打氣。

他結果再度不敵王楚欽，但打破「魔咒」，取得個人首面亞運獎牌。這也是港隊自2006多哈亞運的李靜之後，相隔17年再度有球手站上亞運男單頒獎台。

失分後黃鎮廷不時苦笑，時而望望球拍，時而指着球枱，似乎認為自己可以有更好結果。他表示半準決賽後仍沉浸在穩奪獎牌的餘韻之中，晚上難以入睡，「想想自己有什麼要改進、今仗可以如何應對，因為仍希望突破自己，走得更遠。」

【杭州直擊】黃鎮廷肩負香港乒乓球隊「一哥」位置多年，卻未曾在世界大賽或國際綜合運動會奪得男單獎牌。（袁志浩攝）

【杭州直擊】黃鎮廷承認王楚欽打法全面。（袁志浩攝）

他承認王楚欽打法全面，賽前目標也是在對方身上贏得兩局，對銅牌已收貨，只是期望港隊未來可以參與更多比賽、累積分數，令球手在抽籤時能得到更高種子排名，避開中國隊等勁敵。

香港乒乓球隊從1990北京亞運開始，每屆亞運均有獎牌落袋，直至33年後的杭州亞運，港將於混雙、女團等有力爭牌的項目相繼落馬，結果由黃鎮廷保住「金漆招牌」。

「可以說港隊每屆都有突破吧，上一屆是混雙，證明香港不同年代的球手都有成績。」這面銅牌對他來說，只是個新起點，他的下一步是奧運獎牌，「三項（男單、男團、混雙）都會想，但仲要爭取資格吧。」

【杭州直擊】黃鎮廷之後憑精彩遠枱對拉得分，追至局數2：3。（袁志浩攝）

【杭州直擊】香港乒乓球隊從1990北京亞運開始，每屆亞運均有獎牌落袋，今屆由黃鎮廷保住「金漆招牌」（袁志浩攝）

港乒女隊上屆亞運及東京奧運均贏得女團銅牌，廣受香港市民所認識，同時間男隊的關注度看似被比下去，今次黃鎮廷奪銅，無疑是為男隊爭一口氣。

他透露另一男將林兆恒因此而「情緒高漲」，希望這面獎牌能啟發下一代，因為32歲的他已背負「港乒一哥」的稱號多年，即使年紀漸大，看來仍未找到接班人。

「根本不需要解決年齡問題，港隊人比較少，我也希望更多人衝擊我。如果有4至5個有競技水平（的球手）打上來，我可能22歲已經退下來。」

「港隊其實有很好的訓練條件跟平台，期待他們往正確的方向走，在短時間內提升，衝擊更高水平的選手」下一屆亞運的「港乒一哥」，還會是黃鎮廷嗎？