英超｜曼市雙雄齊輸波　曼城不敵狼隊破不敗身　曼聯主場負水晶宮

英超今周爆大冷，曼市雙雄雙雙輸波，曼城作客以1：2不敵狼隊，今季聯賽首度落敗；曼聯更於主場以0：1負於水晶宮，錄得今季第4場敗陣。



曼聯主帥坦赫格今場以蘇夫恩岩拉伯特串演左閘，採用了時興的閘位內收戰術，即防守時岩拉伯特防守左路，但進攻時則移入中場協助組織，也減輕了卡斯米路的攻守壓力。另外，美臣蒙特的位置也有調整，雖是進攻中場，但不時走到左路助攻助守。

曼聯新援蘇夫恩岩拉伯特（右）今仗串演左閘，進攻時則內收至中間，協助組織。（路透社）

曼聯攻勢也較上場對般尼時順暢，開賽首20分鐘控球率達八成，12分鐘時，凱倫更有一次入球黃金機會，可是該丹麥鋒將單刀挑射挑過門將，卻被泰歷米素爾護空門。劣勢的水晶宮於25分鐘卻藉一次罰球攻勢先開紀錄，佐基姆安達臣（Joachim Andersen）乘曼聯守將解圍不遠，第一時間撞射破網。

曼聯下半場作出多個調動，攻勢也非常入肉，但始終未能攻破水晶宮嚴密的防線，終再於主場落敗，今季聯賽7場輸了4場，只得9分，暫排聯賽第10位。

佐基姆安達臣（左）勁射破網，助水晶宮先開紀錄。

曼城今場有中場大將洛迪卡斯簡迪停賽，馬菲奧斯紐尼斯代替他夥拍高華錫於中場助攻助守，而球隊的組織能力也沒有大走樣，但狼隊卻藉一次反擊便打開紀錄。柏度尼圖（Pedro Neto）右路快速推進後傳中，中堅魯賓戴亞斯（Rúben Dias）出腳一閂，卻將皮球踢進己隊網窩，曼城在12分鐘便落後0：1。

魯賓戴亞斯解圍不果，將皮球踢入己隊網窩，也令曼城先失一球。（路透社）

曼城雖然積極反撲，但要到下半場58分鐘才由祖利安艾華利斯直射罰球入網追平；65分鐘，曼城更差點反超前，但艾簡治的頭槌攻門，被奇治戴臣護空門。狼隊大難不死，1分鐘後即有後福，藉一次反擊由黃喜燦接應根夏傳送射成2：1。

曼城及後破關乏力，卒以1：2飲恨，繼周中聯賽盃出局後，錄得兩連敗；未計算稍晚舉行的利物浦對熱刺一戰，「藍月亮」在聯賽仍以7戰18分排榜首。

黃喜燦近射得手，助狼隊射成2：1。（路透社）