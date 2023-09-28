英格蘭聯賽盃｜紐卡素一球擊敗曼城　第四圈硬撼曼聯

英格蘭聯賽盃第3圈賽事，近期戰績不佳的車路士以1:0擊敗白禮頓。紐卡素同日亦於主場以1:0擊敗曼城，讓曼城提前出局之餘，更被打破開季不敗的紀錄。



車路士今仗以強陣出擊，白禮頓則收起多名主力，雙方上半場踢成0:0。換邊後50分鐘，由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）打破車仔的3場入球荒。白禮頓在尾段有機會追平，但蘇利馬治（Solly March）的頭槌被撲出，車仔保住1:0勝局晉級第4圈。

2023年9月27日，英聯賽盃第3圈賽事，紐卡素憑伊沙克（Alexander ISAK）的入球將曼城淘汰出局。（路透社）

另一場英聯賽盃第3圈賽事。紐卡素以1:0將曼城淘汰出局。上半場，曼城埋門較多，紐卡素處於不利地位。但紐卡素半場換入古馬雷斯（Bruno Guimaraes）及安東尼哥頓（Anthony Gordon），在換邊後8分鐘找到缺口，由伊沙克（Alexander Isak）射入空門，曼城至完場未能追平，提前出局。紐卡素第四圈將作客衛冕的曼聯，上演去屆決賽翻版。

第三圈同日其餘賽果：

阿士東維拉１：２愛華頓

布力般流浪５：２卡迪夫城

般尼茅夫２：０史篤城

實福特０：１阿仙奴

富咸２：１諾域治

林肯城０：１韋斯咸

利物浦３：１李斯特城

英格蘭聯賽盃第四圈抽籤結果：

曼斯菲 對 維爾港

葉士域治 對 富咸

曼聯 對 紐卡素

般尼茅夫 對 利物浦

車路士 對 布力般流浪

韋斯咸 對 阿仙奴

愛華頓 對 般尼

埃克塞特 對 米杜士堡