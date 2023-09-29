英格蘭聯賽盃16強抽籤︱曼聯硬撼紐卡素　阿仙奴利物浦作客英超隊

英格蘭聯賽盃16強抽籤，應屆冠軍曼聯會遇上紐卡素，上演上屆決賽翻版。

除了這場大戰之外，餘下7場之中，還有3場全英超對決。



曼聯擊敗水晶宮晉級，下一輪卻遇上強敵紐卡素。 （Getty Images）

英超聯賽已經連續4季由曼城奪得，這支由哥迪奧拿帶領的十億大軍，上季成為英超、足總盃及歐聯三冠王。曼城今季強勢持續，其他球會想贏冠軍，便要從盃賽埋手。聯賽盃第三圈，紐卡素擊敗曼城晉級，讓這隻獎盃「解鎖」，開放予各隊競爭。

紐卡素踢走曼城，幫各隊一把，抽籤形勢卻平平，下輪要作客曼聯。上季他們殺入決賽，以0：2不敵紅魔。

8強至少有兩支非英超球隊

阿仙奴同樣遇上硬仗，作客韋斯咸；利物浦則須作客般尼茅夫。愛華頓主場對般尼是另一場全英超對決，拖肥糖領隊戴治重遇舊東家。近況麻麻的車路士，主場對英冠球隊布力般流浪。富咸作客另一英冠球隊葉士域治。

餘下兩場為英乙的曼斯菲主場出戰英甲球隊維爾港、英甲的埃克塞特主場迎戰英冠的米杜士堡，意味今屆聯賽盃8強至少會有兩支非英超球隊。

聯賽盃近10屆冠軍分佈：

近10屆聯賽盃，曼城贏得6屆，曼聯2度捧盃，利物浦、車路士各勝一次。



英格蘭聯賽盃第四圈抽籤結果：

曼聯 對 紐卡素

韋斯咸 對 阿仙奴

般尼茅夫 對 利物浦

愛華頓 對 般尼

車路士 對 布力般流浪

葉士域治 對 富咸

埃克塞特 對 米杜士堡

曼斯菲 對 維爾港

