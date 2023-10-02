杭州亞運．直擊｜港隊李吳配首挫強敵晉級　李晉熙不再佛系求突破

突破自己，需要做足準備，亦要放好心態。

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔過去兩次對日本組合山下恭平／筱谷菜留，皆敗陣而回，今次在杭州亞運首圈再度對壘，結果直落兩局力克對手晉級，兩人齊齊露出燦爛笑容，李晉熙直言本身對今仗期望不高，卻有意外收穫。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



杭州亞運羽毛球單項賽事今日（2日）上演，港將們先後登場，混雙組合李晉熙／吳芷柔遇上日本組合山下恭平／筱谷菜留，雙方在早段比分緊咬，「李吳配」隨後以11：8稍稍領先，並在技術暫停後進一步擴大優勢，以21：18先拔頭籌。這對港隊組合次局延續氣勢，早段曾經領先8：2，及後一直力保差距，以21：14再下一城，力戰45分鐘擊敗日本組合，晉身次圈，將與中華台北的葉宏蔚／李佳馨交手。

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【杭州直擊】混雙組合李晉熙／吳芷柔遇上日本組合山下恭平／筱谷菜留。（趙子晉攝）

【杭州直擊】李吳配力戰45分鐘擊敗日本組合。（趙子晉攝）

「李吳配」今次兩鬥這對日本組合，未曾取得一局，吳芷柔指在今仗前早有準備，已熟悉對手打法，要打得更有耐性。今仗的賽果令兩名港將有點驚訝，李晉熙說：「之前和他們（日本組合）打過，就是有些位置未能突破，本身以為今仗都是凶多吉少，但我有給予自己目標，所以我要克服它，我都沒有想過今場可以直落兩局獲勝。」

今仗贏波，全靠有目標，第3屆出戰亞運的「光頭」不再佛系，「以前打亞運都沒有特定的目標，純粹盡力做好自己，今次我想站上頒獎台。」

【杭州直擊】吳芷柔指在今仗前早有準備。（趙子晉攝）

【杭州直擊】李吳配在比賽中打得更有耐性。（趙子晉攝）

港隊另一對混雙組合鄧俊文／謝影雪亦在今早登場，「鄧謝配」面對東帝汶組合Raymond Sing／Zoraida Dela. Costa Gusmao de Jesus，未遇威脅下，以21：5及21：15直落兩局輕取對手，僅花22分鐘過關，晉級16強。

【杭州直擊】「鄧謝配」開個好頭。（趙子晉攝）

「鄧謝配」開個好頭，若他們要在今屆登上頒獎台，同樣需要突破自己，事關鄧、謝在8強有機會再遇老對手日本的渡邊勇大／東野有紗，兩人異口同聲表示，先着眼在下一圈，鄧俊文說：「我們未想過（對東渡配），因為下圈的新加坡組合也不易應付，晉級後再想部署吧。」謝影雪認同，並指現時的目標就是拿下下一場，不要想得太遠。