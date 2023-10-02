杭州亞運．足球｜伊朗對港隊前有主力離奇失蹤？主帥稱被蒙在鼓裏

港隊昨晚（1日）在亞運男足以1：0擊敗伊朗晉級四強，創下參加亞運有史以來最佳成績，不少球員及球迷均為此興奮不已。

賽後內地媒體《體壇周報》副總編輯馬德興在微博上表示，原來伊朗今場敗仗背後有宗離奇事件：有3名主力球員在主帥不知情下，離隊回去參加球會的亞冠盃賽事。



馬德興指，伊朗隊有3名主力在上周三（27日）十六強擊敗泰國後，便離開杭州飛往多哈參加球會柏斯波利斯（Persepolis）的亞冠盃分組賽，而且伊朗主帥拉沙（Reza Enayati）全不知情，在第二天訓練時才發現少了3人。

馬德興在微博上表示伊朗落敗背後有段小故事，但表示沒有要否定港隊努力的意思。（微博截圖）

他續指這是因為伊朗足協主席答應了柏斯波利斯，並認為球隊要拿下香港隊問題不大，待踢完亞冠比賽後再歸隊。不過馬德興亦補充，他說出這件事不是要否定香港隊的努力，同時恭喜港隊創下歷史最佳成績。

記者翻查伊朗對港隊及泰國的比賽名單並作比較，發現確實有兩名球員不在其中：10號的Yasin Salmani以及19號的Mohammad Omri，前者更是伊朗U23的隊長——那麼第3人呢？

Yasin Salmani是伊朗U23的隊長，但報道指他十六強賽後馬上離開杭州，亦確實沒有出現在面對港隊的名單之中。（Yasin Salmani Instagram）

據伊朗媒體《Khabarvarzeshi》在周六（30日）的報道指，拉沙表示陣中有3名球員在他不知情的情況下離隊，除上面提到的兩人外，還有17號的Mohammad Mehdi Ahmadi。不過有趣的是，這名球員最終有在面對香港的比賽中正選上陣，但沒有報道指原因是什麼。這名球員也確實是柏斯波利斯一員，今次亞運會他為伊朗上陣328分鐘並攻入2球，是球隊主力之一。

17號的Mohammad Mehdi Ahmadi（左）在面對港隊一役中有上陣，亦是球隊主力之一。（伊朗足總）

這名主帥對球員在關鍵階段缺陣大為抱怨：「不要指望這支球隊能獲得獎牌！好吧，如果我們不打算贏得獎牌，那我們又為什麼要為此而犧牲國內聯賽呢？」事實上為了今次亞運，伊朗國內聯賽已全面暫停。

不過再翻查數據時，發現今次離隊回歸球會的兩人，在今屆亞運會分別只上陣69分鐘及121分鐘，兩人均有1記入球進帳。《Khabarvarzeshi》報道指，伊朗「10號仔」Yasin Salmani在抵達杭州後出現頭暈等身體不適症狀，因此分組賽首戰無法上陣，未知是否因此而影響到他之後的比賽時間。

不敵香港出局後，拉沙賽後亦大方恭喜港隊，他表示球隊表現很好，但對20次射門均未能得分感到可惜。被問到陣中有球員突然離隊之事時，他再次表示自己沒有得到任何通知：「在這種級別的賽事，我們必須擁有高質素且準備充分的球員。從第70分鐘開始，所有人都想被換下，但我們沒有球員可以入替，我們沒有任何球員能夠擔任Yasin Salmani的角色。」查看賽後報告，伊朗在第85分鐘一口氣換入3人。

拉沙賽後抱怨球隊在比賽末段時無人可換。（伊朗足總）

儘管如此，伊朗與香港的世界排名相差超過120位，前者更是4屆亞運金牌，在歷史上僅次於5次奪冠的韓國。早在上周五時，《Khabarvarzeshi》便引述伊朗國內著名教練Alireza Marzban的言論，他諷刺拉沙準備不足，即使球隊缺少3名主力，應仍有不少球員可以使用。

昨晚賽後，《Khabarvarzeshi》報道指伊朗足協已決定不會跟伊沙續約，此前伊朗在2024奧運外圍賽亦被淘汰出局。

港隊將會在周三（4日）的四強戰面對上屆亞軍日本，另外兩支四強球隊則是衛冕的韓國及烏茲別克。