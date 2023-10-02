杭州亞運直擊｜從中韓戰感受港足晉級　記採訪區內與戴偉浚相遇

記者室傳來一句：「戴偉浚好不容易轉了過來（中國），現在香港晉級了！」港隊在杭州亞運男子足球躋身四強，「港隊好波」等貼文在社交網站瘋狂洗版。歷史性一刻，我身在黃龍體育中心體育場，直擊中國對韓國的賽事。

賽後走進混合採訪區，目標人物？當然是戴偉浚。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



杭州亞運男足八強在國慶日的矚目大戰，非中國對韓國莫屬。從亞運主傳媒中心出發至黃龍體育中心體育場的專車一小時一班，就算中國對韓國的賽事在晚上八點開賽，為免人多擠迫上不了車，我早在四點半就準備上車出發。從主傳媒中心前往轉車站的接駁車上，聽到不少行家問：「你是去黃龍嗎？」或是一堆聽不明的韓文，甚有大戰氣氛。但我更在乎是能否上到車，我早了十多分鐘抵達轉車站，當時巴士已經是八成滿（其他項目試過一個人包車），中韓傳媒對今仗的關注程度，可想而知。

約四十分鐘的車程後，順利抵達黃龍體育場，進入記者室都要排隊，第一件事當然是領取入場的攝影位置。球場攝影位設於兩邊底線及接近角球旗的邊線位置，全場設有七十二個座位，先到先得，每個位置都有編號，所有入場的記者全場只可留在屬於自己的位置。我都算早到，還有不少位置可以揀選，最終我選了底線的53號位。

記者們在開賽前一小時才可進場，把握入場前的時間吃多一點小食「頂肚」，免得在場邊嗌肚餓。晚上七時，工作人員帶領我們步入黃龍，鮮有機會踏入球場，甫入場已感到球場之大及觀眾之多，場面甚為震撼。

畢竟中國隊主場，出場時震耳欲聾的歡呼聲、向韓國的喝倒采，全都是意料之內。沉浸在這種氣氛下，時間過得特別快，一眨眼就開波了，眼睛大部分時間留在相機的觀景器中，手指按下快門，希望拍到滿意的照片。

李剛仁。（趙子晉攝）

上半場我坐在中國門將的底線，就算韓國收起李剛仁及鄭優營兩大外流兵，依然控制大局，韓國隊的前場逼搶奏效，經常控球在腳。韓國在18分鐘將形勢轉化成入球，洪鉉錫罰球妙射建功，加上宋旼圭門前撞射建功，輕鬆領先2：0。

國足令人絕望的不是輸波，而是看不見希望。中國隊遑論攻門，連把皮球送往對方三閘線的機會都不多。當國足嘗試逼搶時，韓國球員不慌不忙地傳送，從狹小的空間找到空位，繼續攻勢，並一直壓在中國的後半場。國足陣中大家最熟悉的戴偉浚，上半場末段頭槌中柱，已經是全場最接近入球的一次。

杭州亞運男足八強中韓大戰，戴偉浚已是國足表現最佳的球員。（趙子晉攝）

換邊後，我依然留在相同位置，換成是韓國守方，根據上半場的表現，相信下半場大多都是看着韓國球員的背面，比賽大概已經進了冰箱，比乾冰還要冰。正當擔心下半場如何堅持之際，突然傳來同事的喜訊，「嘩港隊領先」，我精神為之一振，當刻才想起港隊的賽事比中韓戰早半小時開波。

縱然我一邊保持專業按快門，但我坐在韓國隊防守的方向，根本沒照可拍，都只是碰碰運氣，我當刻的心思亦已不在黃龍，而是上城（港隊對伊朗的球場），久不久按電話，看看有沒有刷新比數，當刻只得一個念頭，「我想睇港足呀！」然而球場電話訊號又不給力，只好乾着急。

直至電話出現推送，「亞運男足國足8強不敵韓國出局 韓國上半場輕鬆入兩球 李剛仁後備登場」，贏咗，真係贏咗，社交網站被港足洗版，「好感動」、「好想喊」，我都想喊，為何我不能見證港足歷史一刻！

杭州亞運男子足球八強，中國0：2韓國。（趙子晉攝）

杭州亞運男子足球八強，中國0：2韓國。（趙子晉攝）

不過想喊歸想喊，我依然要工作。賽後走進採訪區做訪問，做生不如做熟，目標當然是港產國腳戴偉浚，靜候片刻後，我在一眾內地行家中以廣東話問：「你知唔知港隊入咗四強？」是他聽不見還是怎樣？他頭都沒有轉，拂袖而去。戴偉浚在前方再度停下來，應該是來自廣東記者的訪問，我再嘗試一次：「你知唔知港……」問題都未問完，戴偉浚再次離開了，究竟他會否替港足而高興？這是個謎。

離開採訪區，返回記者室時，開始聽到「香港贏了伊朗」的討論，直至一名記者說：「戴偉浚好不容易轉了過來，現在香港晉級了，這個真絕。」

這一句的絕，與社交網站看到的Meme圖，沒有大分別。

杭州亞運男足8強：中國對韓國。（趙子晉攝）