杭州亞運直擊｜港足挫伊朗晉4強　入球者潘沛軒：靠所有兄弟搏盡

香港足球代表隊在杭州亞運男子足球歷史性晉級4強，更是在8強擊敗「亞洲二哥」伊朗，別具意義。

眾將賽後興奮慶祝，一箭定江山的潘沛軒不斷摸着球衣胸口位置的香港區旗，顯得非常感觸，他坦言不會再去想自己的入球，「足球是團體運動，每個機會都是靠所有兄弟搏到盡……」

01體育記者袁志浩 杭州直擊



經歷一場動魄驚心的大戰、好不容易一球擊敗伊朗後，港足眾將都狂奔、相擁慶祝，並在場邊與球迷一同拍下大合照。接應安永佳助攻取得入球的潘沛軒，賽後談到為港足創造歷史的感受，雖然他攻入唯一入球，卻不住強調一切是團隊功勞。

「（入4強的感受）很難一時三刻去形容，這場比賽是全隊兄弟的功勞，去到90分鐘大家仍然搏盡。」潘沛軒坦言，港隊始終被看低一線，隊內開會時只說要盡力踢好比賽，「始終一場波乜嘢都有可能發生。」

杭州亞運男足8強：潘沛軒攻入對伊朗的唯一入球。（袁志浩攝）

記者問他作為「功臣」的感受，他又提到「兄弟」：「我覺得我不會再去想這球入球了。足球是很團隊的運動，每一個機會都是靠所有兄弟搏盡、搏到的一刻才入到這球波，我覺得每個人都有功勞。」他又認為，雖然外界對他們這一代球員或許有些負面想法，「但我們成班兄弟是最集中在每一場比賽的，不理外界怎麼說，每一場都最集中、做到自己的最好、實踐教練的部署。」

杭州亞運8強：擊敗伊朗後，潘沛軒不住抓住胸口的區旗。（袁志浩攝）

談到賽後自己為何摸住胸口的區旗，潘沛軒坦言：「我從小到大的夢想都是代表香港，好想去為香港造一點成績，現在做到了，希望有更多人會去支持香港本地足球，話畀人聽，香港足球唔係唔得嘅，係得嘅！我們可以擊敗伊朗，面對這些強隊，也可以繼續爭勝。」

杭州亞運男足8強：潘沛軒強調，入球是全隊所有人的功勞。（袁志浩攝）

談到上一仗在16強對巴勒斯坦和今仗鬥伊朗，都是在下半場早段入球後再守到完場，潘沛軒稱主帥安達臣有指示球員多踢高波到對手後場，「頭15分鐘對手未入局時，我們就嘗試在這些地方尋找入球機會。」下一戰將要面對上屆銀牌得主日本隊，潘沛軒表示只能如常部署，「返去看影片、看看對手怎樣踢，最重要是跟從教練部署，希望繼續晉級。」

杭州亞運男足8強：安達臣認為，港足擊敗伊朗，對香港年輕球員來說意義重大。（袁志浩攝）

港足主帥安達臣賽後除了表示「很開心」，也認為這場比賽對於港足的未來十分重要，「我們能找到自己踢波的方式，我們想進攻、想贏波、想入球，但也防守，面對巴勒斯坦和伊朗兩支強隊，我們也是這樣踢，當然，賽果給予了年輕球員們很大信心，這十分重要。」他認為港足的確能跟勁旅匹敵，「伊朗只得兩三個比較大的入球機會，後衛們做得很好，對手一直向我們施壓，但我們沒有讓他們有太多入球機。」

談到4強對日本，安達臣認為港足對任何對手都有機會，「他們有質素很高的球員，我們要好好準備、看看我們能作怎樣的部署。」