杭州亞運10月2日總結｜港隊增添3銅列第9　俞雅欣跳遠奪牌創歷史

杭州亞運2023第8天（10月1日），香港隊增添3銅。早上由黃子圖、彭詩雅、伍泰龍和賀思樂出戰的三項鐵人男女子混合接力、黃鎮廷的乒乓男單，以及田徑女子跳遠的俞雅欣均取得銅牌，其中俞雅欣是香港歷來首面亞運田徑跳項獎牌。

暫時獎牌數字，港隊共奪6金15銀23銅，共44面獎牌；距離上屆8金18銀20銅共46面的總獎牌數，只剩2面。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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俞雅欣助香港隊奪得歷來首面亞運田徑跳項獎牌。（林靄怡攝）

俞雅欣與陳家倩今晚（2日）出戰女子跳遠決賽，俞雅欣於第二跳跳出6.50米，一舉打破香港紀錄，最終奪得銅牌。

香港歷來只曾三次獲得亞運田徑獎牌，三面均來自徑項，包括1954東京亞運男子200米銅牌、2014仁川亞運男子4X100米接力銅牌，以及2018雅加達亞運女子100米跨欄銅牌，這意味着俞雅欣今次創出歷史，助香港隊奪得歷來首面亞運田徑跳項獎牌。（了解更多：俞雅欣破跳遠港績摘銅 香港首個田徑跳項亞運獎牌）

【杭州直擊】港乒「一哥」黃鎮廷打入杭州亞運男單四強。（袁志浩攝）

港乒「一哥」黃鎮廷打入杭州亞運男單四強，硬撼世界排名第二、中國球手王楚欽，雖然黃鎮廷往績處於下風，但今仗先失兩局後突然發力，第三局落後下一次暫停成為關鍵。「我叫自己想辦法，首兩局無論前三板、戰術、速度都劣勢，像慢了半拍一樣，被對手壓制，幸好之後放開去打。」

黃鎮廷之後憑精彩遠枱對拉得分，追至局數2：3，第六局更一度領先，幾乎可以將「大分」追成平手。場內雖然以王楚欽的球迷佔大多數，但仍有不少黃鎮廷球迷高叫「大聖加油」，及高舉「直板之光」的橫額打氣。

他結果再度不敵王楚欽，但打破「魔咒」，取得個人首面亞運獎牌。這也是港隊自2006多哈亞運的李靜之後，相隔17年再度有球手站上亞運男單頒獎台。（了解更多：港乒一哥終正名 黃鎮廷首獲獎牌：想有後輩衝擊我）

三鐵港隊獲混合接力銅牌，連續兩屆有獎牌。

今屆亞運三項鐵人最後一個項目——混合接力，港隊由黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂出賽，以1小時28分22秒完成，獲得銅牌，金、銀分別為日本隊及中國隊。

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至146金81銀42銅共269面獎牌在榜首領放。日本則以33金44銀45銅總數共122面獎牌，再反壓韓國重返第二位，韓國則取得31金39銀63銅共133面獎牌排跌落第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲44面獎牌）

6金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

15銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

23銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

