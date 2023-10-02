杭州亞運10月2日總結｜港隊增添3銅列第9　俞雅欣跳遠奪牌創歷史

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第8天（10月1日），香港隊增添3銅。早上由黃子圖、彭詩雅、伍泰龍和賀思樂出戰的三項鐵人男女子混合接力、黃鎮廷的乒乓男單，以及田徑女子跳遠的俞雅欣均取得銅牌，其中俞雅欣是香港歷來首面亞運田徑跳項獎牌。
暫時獎牌數字，港隊共奪6金15銀23銅，共44面獎牌；距離上屆8金18銀20銅共46面的總獎牌數，只剩2面。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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俞雅欣助香港隊奪得歷來首面亞運田徑跳項獎牌。（林靄怡攝）

俞雅欣與陳家倩今晚（2日）出戰女子跳遠決賽，俞雅欣於第二跳跳出6.50米，一舉打破香港紀錄，最終奪得銅牌。

香港歷來只曾三次獲得亞運田徑獎牌，三面均來自徑項，包括1954東京亞運男子200米銅牌、2014仁川亞運男子4X100米接力銅牌，以及2018雅加達亞運女子100米跨欄銅牌，這意味着俞雅欣今次創出歷史，助香港隊奪得歷來首面亞運田徑跳項獎牌。（了解更多：俞雅欣破跳遠港績摘銅　香港首個田徑跳項亞運獎牌

【杭州直擊】港乒「一哥」黃鎮廷打入杭州亞運男單四強。（袁志浩攝）

港乒「一哥」黃鎮廷打入杭州亞運男單四強，硬撼世界排名第二、中國球手王楚欽，雖然黃鎮廷往績處於下風，但今仗先失兩局後突然發力，第三局落後下一次暫停成為關鍵。「我叫自己想辦法，首兩局無論前三板、戰術、速度都劣勢，像慢了半拍一樣，被對手壓制，幸好之後放開去打。」

黃鎮廷之後憑精彩遠枱對拉得分，追至局數2：3，第六局更一度領先，幾乎可以將「大分」追成平手。場內雖然以王楚欽的球迷佔大多數，但仍有不少黃鎮廷球迷高叫「大聖加油」，及高舉「直板之光」的橫額打氣。

他結果再度不敵王楚欽，但打破「魔咒」，取得個人首面亞運獎牌。這也是港隊自2006多哈亞運的李靜之後，相隔17年再度有球手站上亞運男單頒獎台。（了解更多：港乒一哥終正名　黃鎮廷首獲獎牌：想有後輩衝擊我

三鐵港隊獲混合接力銅牌，連續兩屆有獎牌。

今屆亞運三項鐵人最後一個項目——混合接力，港隊由黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂出賽，以1小時28分22秒完成，獲得銅牌，金、銀分別為日本隊及中國隊。

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至146金81銀42銅共269面獎牌在榜首領放。日本則以33金44銀45銅總數共122面獎牌，再反壓韓國重返第二位，韓國則取得31金39銀63銅共133面獎牌排跌落第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲44面獎牌）
6金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
15銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
23銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅
象棋　林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰　混合團體賽　銅
三項鐵人　黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂　混合接力賽　銅
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　銅
田徑　俞雅欣　女子跳遠　銅

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