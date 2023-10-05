歐聯｜PSG奇陣四箭齊發麥巴比啞火　紐卡素贏出「貓捉老鼠遊戲」

紐卡素在聖占士公園20年來首次出戰歐聯，送給球迷一場淋漓盡致的大勝，以4：1大炒法甲豪門巴黎聖日耳門。

紐卡素今場以效率制勝，雖然僅得31%控球，但製造到13次埋門，多達8次中目標，兩項射門數據皆比PSG優勝。PSG今場「擺大個頭」以4-2-4陣式強攻，但效果未如理想，基利安麥巴比在中路表現平淡，連一腳中目標射門也沒有。



紐卡素球迷終於等到歐聯比賽重回聖占士公園。（Getty Images）

PSG今場四箭齊發，排出4-2-4陣式，葡萄牙前鋒干卡路拍住3名法國兵高路梅安尼、基利安麥巴比及奧士文尼迪比利攻堅。麥巴比踢中路為主，間中會跟高路梅安尼調位，回到他最熟悉的左路。

在5分鐘，麥巴比在禁區頂K角位斬高波往右路，迪比利第一時間抽射，僅柱邊出界，PSG未能先開紀錄。估計PSG的如意數算盤是，引誘紐卡素向前逼搶，再利用對方身後的空間，以四箭頭的速度撕破防線。

開紀錄的阿米朗被選為今場最佳球員。（Getty Images）

然而，PSG在17分鐘犯錯，令這個如意算盤打不響。PSG中堅馬昆賀斯後場傳球被般奴古馬雷斯在禁區頂截到頂前，阿歷山大伊沙克射門被撲出，由米基爾阿米朗補中射入，紐卡素先開紀錄。

麥巴比今場未能帶領PSG取勝。（Getty Images）

雖然PSG「擺大個頭」，但欠缺創造力，麥巴比不太適應10號位的踢法，今仗雖有3次威脅傳球，但沒有中目標埋門。39分鐘，紐卡素靠罰球再製造到入球。禁區混亂之下，般奴古馬雷斯窄位一射被基安盧基當拿隆馬撲出，般奴古馬雷斯之後傳中，遠柱的丹般恩頂入，幫紐卡素半場領先2：0。

丹般恩為紐卡素頂成2：0。（Getty Images）

紐卡素頭兩個入球都有古馬雷斯的功勞。（Getty Images）

50分鐘，紐卡素在右路的簡單配合，就劏開了PSG的防線。捷比亞看準PSG左閘盧卡斯靴南迪斯與中堅史堅尼亞的空間，斜傳予桑恩朗達夫入楔。史堅尼亞慢了一步，桑恩朗達夫無人看管下一射入網，為紐卡素拉開到3：0。雖然盧卡斯靴南迪斯在56分鐘的頭槌一度為PSG追近至1：3，但紐卡素中堅法比安舒哈補時遠射得手，紐卡素以4：1擊敗PSG。

紐卡素慶祝。（Getty Images）

現任球評家的前英格蘭國腳里奧費迪南認為PSG輕敵，他說：「或者PSG低估了紐卡素的實力，但在戰術上，你在這樣的大舞台一定要做得對，否則就會自吃苦果。他們的陣式是4-2-4，令到他們中場薄弱。」

PSG左閘的盧卡斯靴南迪斯談到4-2-4陣式，他說：「這是教練的選擇，我們希望令對方後防感到壓力。有時，這種做法有效，有時就沒有，而今場就是後者。不過我們會繼續努力，盡快反彈。」

PSG主帥安歷基認為戰術沒大問題，只是因為犯錯而輸。（Getty Images）

PSG教練安歷基說：「這些比賽對教練十分艱難！我認為我們的開局態度十分好，對紐卡素的逼搶應付得宜，奧士文尼迪比利很早就有機會。老實講，我覺得這個比數並不公平，即使我恭賀紐卡素，因為他們踢得好好，但我還是覺得4：1的比數對我們太殘酷。」

麥巴比當然不滿意今場的結果。（Getty Images）

安歷基認為PSG輸在犯錯，以及在把握力不如對方，他說：「紐卡素在進攻三分一區非常有效率，而我們犯了一些錯。在這個水平，你很難接受的，但當你犯錯，就會有代價。」

PSG上半場已落後0：2，但安歷基換邊後拒絕變陣，仍堅持4-2-4。他認為戰術沒有問題，他說：「我覺得（這套陣式）會比較好，我仍然是這樣想的。」

賀維帶領紐卡素大勝PSG。（Getty Images）

紐卡素領隊賀維賽後說：「這是兩隊一場貓捉老鼠的遊戲，我們嘗試向他們逼搶，他們就嘗試打穿我們。我們成功了幾次，取得重要的入球，我對球員的付出感到高興。」

賀維說：「對方是一支優秀的球隊，我們一定要防守得非常好，而我們做到了。我們整體的鬥志及活力都非常出色。在上半場具侵略性的逼搶中，我們製造到一些積極的東西。之後，在下半場，我們就墮後一點，踢得完場。」

紐卡素在F組兩戰一勝一和以4分排榜首，PSG就以分居次席，AC米蘭及多蒙特分別得2分及1分。