曼聯歐聯兩連敗｜奧拿拿失誤累卡斯米路被逐　坦赫格：我會支持他

曼聯在歐聯主場負加拉塔沙雷2：3，門將奧拿拿（André Onana）的表現再受抨擊。他在後場短傳失誤，直接交予梅頓斯，逼到卡斯米路為他「補鑊」，禁區內犯規被逐。



加拉塔沙雷今場15次射門，4次中目標，攻入3球，奧拿拿僅作出1次撲救。

根據統計網站Squawka的數據，奧拿拿今場的傳球成功率只有56.8%。當中最致命的誤傳在76分鐘，奧拿拿在門前控球，有充足時間看清楚形勢，依然決定中路短傳，結果輕鬆被梅頓斯搶下。梅頓斯入到禁區，卡斯米路不得不鏟跌他，補救奧拿拿的犯錯。

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卡斯米路被罰第二面黃牌，兩黃一紅被逐。儘管莫路伊卡迪12碼「宴客」，曼聯逃過一劫，但伊卡迪在81分鐘單刀奠勝。

曼聯領隊坦赫格賽後仍支持這位今夏以5500萬歐元來投的歐聯亞軍門將，他說：「我會跟更多球員談一談，當然包括奧拿拿。我會這樣做，我會支持他，因為他是一位優秀的門將。」

坦赫格說：「我滿意我們現有的門將陣容。奧拿拿踢過歐聯4強，上季踢過決賽，他有能力成為世上其中一名最佳門將，他已經展示過自己的實力。我們都在比賽中見過他的優秀才華，還有他的性格。在犯錯後，他會重新振作的。我肯定他做得到。」