曼聯歐聯兩連敗　坦赫格被炒賠率升溫　坦帥相信團結可解決一切

曼聯在歐聯分組賽兩連敗，當地時間周二（3日）晚主場以2：3不敵加拉塔沙雷，排A組包尾。加上上場聯賽負於水晶宮，曼聯已經主場兩連敗。曼聯領隊坦赫格被炒賠率升溫，已是下位被炒英超領隊的次熱門。坦赫格賽後沒有解釋失利原因，他強調只要球隊團結一致，就可以克服難關。



經歷兩連敗後，被問到會否擔心帥位時，坦赫格說：「上季：精彩、了不起、超出我們的預期，但當我們接手這個計劃時，共識會有差距。目前，我們正處於非常困難的時期，如大家所見。」

「不過，只要我們團結一致，同心戰鬥，互相支持，加上我，這支球隊的主管，我們齊心協力，將會繼續奮鬥。這樣的表現不是我們應有，我們都知道要做得更好，而只要團結一致，我們就可以走出困境。」

「如果我解釋，你們會視為藉口，沒有任何藉口。我們不能再犯現在犯下的錯誤。我們一定要做得更好，事實就是這麼簡單，我們必須去贏波。」

這是曼聯首次在歐聯一開始就兩連敗，他們上場以3：4作客負拜仁慕尼黑，如今主場再輸加拉塔沙雷2：3，現以0分排A組包尾。自86/87球季後，曼聯首次在開季頭10場比賽中輸了6場，失了18球。

上場聯賽主場負水晶宮0：1後，在英國博彩公司的下一位被炒英超領隊賠率中，坦赫格排第四熱門；而在今場歐聯主場對加拉塔沙雷再輸後，坦赫格的相關賠率再升溫，被視為下一位被炒英超領隊的次熱門，僅在英超榜尾錫菲聯主帥赫京保頓（Paul Heckingbottom）之下。