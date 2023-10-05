杭州亞運｜李度炫攀岩全能滿分晉級　港將陳翔志抱石表現不遜日韓

今日（5日）杭州亞運舉行攀岩（運動攀登）的男子、女子個人兩項全能的初賽，日本及韓國的選手以「屈機」成績晉級準決賽。在男子，韓國的李度炫在抱石賽的4條路線全部「一take過」完成，之後在難度賽又成功攀上最頂，以滿分200分晉級。日本的安楽宙斗就以總分199.9僅隨其後。

在女子個人，沒有選手取得滿分，日本的森秋彩於抱石賽得99.9分，跟着在難度賽僅差一個支點才能登頂，總成績亦以196分首名入準決賽。排次名晉級的是韓國代表徐採鉉，她跟森秋彩在難度賽同樣差一個支點到頂，加上抱石賽成績有176分。



韓國的李度炫在初賽以滿分成績晉級。（路透社）

六人完成所有抱石線 包括港將陳翔志

在早上的男子個人初賽抱石賽，有3位選手可以「一take過」完成4條路線，取得滿分100分，他們是中國的潘愚非、韓國的李度炫及日本的楢﨑明智。

中國的潘愚非在抱石賽得滿分。（杭州亞運共享圖片）

楢﨑明智在抱石賽完成4條路線，全部「一take過」，獲得滿分。（杭州亞運共享圖片）

16歲的日本選手安楽宙斗在2號線兩次試攀才到頂，總分99.9分，韓國的千宗原就在4號線「take two」所以也是得99.9分。只有6位選手可以完成4條線，餘下一位是香港的陳翔志，他在1號線試攀3次，在4號線試攀2次，所以得99.7分，成績跟中、日、韓高手不遑多樣。

陳翔志在初賽的抱石賽獲得99.7分。（杭州亞運共享圖片）

李度炫安楽宙斗難度賽登頂

在下午的難度賽，李度炫繼續完美表現，登頂全取100分，以滿分200分入準決賽。安楽宙斗是另一位難度賽成功登頂的選手，獲得100分，加上抱石賽的99.9分，以199.9分次名晉級。潘愚非也攀到上44+，獲92.1分，總成績192.1分排第3位。港隊的陳翔志爬到上34+，在難度賽也是排名第6位，總成績153.8分以第6名入準決賽。另一名港將何卓希以總分99.4排第11名，也能晉身準決賽。

男子個人兩項全能初賽有26人參加，20人晉級。準決賽在周五早上及中午舉行，決賽在晚上上演。

攀岩男子個人兩項全能初賽成績。（官網截圖）

日本選手松藤藍夢出戰抱石賽。（路透社）

森秋彩抱石離滿分只差0.1

女子個人兩項全能方面，在上午的抱石賽，日本的森秋彩及中國的駱知鷺表現最好，只有她們兩人可以完成4條抱石路線，包括難度較高的2號線。森秋彩在1號、3號及4號線皆是一次到頂，盡攬75分，而在2號線就要第二次嘗試才到頂，拿不到滿分，得24.9分，4條路線合共99.9分。

森秋彩在抱石賽得99.9分。（杭州亞運共享圖片）

駱知鷺在2號線要第3次嘗試才到頂，而在3號線亦要爬兩次，合共得99.7分。其他選手未能完攀全部4條線，分數比森秋彩及駱知鷺差一截，84.8分的松藤藍夢、79.9分的徐採鉉及79.6分的史帥排抱石賽第3至5位。

中國代表駱知鷺。（杭州亞運共享圖片）

森秋彩徐採鉉難度賽幾乎登頂

20歲的森秋彩在8月的世錦賽大放異彩，力壓斯洛文尼亞的「攀岩女王」嘉妮比莉特贏得難度賽冠軍，並在兩項全能賽排第3名。在下午舉行的亞運初賽難度賽，森秋彩發揮穩定，爬至第43個支點，差一個登頂，可惜跳過去未能抓穩，以43+得96.1分。她的難度及抱石賽總分196分，首名晉級。

韓國的徐採鉉是應屆世錦賽難度賽季軍，她跟森秋彩一樣爬到第43個支點，跳往最後一個完成點時，單手抓到之後掉下，未能雙手抓住完成，一樣以43+得96.1分。加上抱石賽，19歲的徐採鉉以176分次名晉級。中國的駱知鷺只能爬到38+，得76.1分，總成績以175.8排第3名入準決賽。

香港代表徐子喬。（杭州亞運共享圖片）

女子初賽有23位選手參加，20位晉級準決賽。香港代表黃淨淳及徐子喬各排第12及13位晉級，兩人的兩項總分分別是67及66.8分。

女子準決賽會在周六上午及中午舉行，而決賽就在周六晚上演。