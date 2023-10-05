杭州亞運｜韓國網球掟拍哥暴行嚇怕女友宥斌粉絲　突爆分手刪合照

韓國網球「一哥」權順雨（又譯權純雨），上月25日在亞運男單賽事面對泰國選手爆冷落敗後，瘋狂掟拍及拒絕握手一事引來外界炮轟。其後他寫下親筆信道歉，對手卡斯德施美治（Kasidit Samrej）亦表示事後權順雨有親身跟自己道歉，稱理解對方的感受，事情看似已告一段落。

不過今天（5日）韓國不少媒體報道，指權順雨與公開拍拖5個月的前女團Wonder Girls成員宥斌（原名金婑斌）已經分手，雙方在Instagram互相取消關注，而且將彼此的情侶合照悉數刪除。



世界排名112位的權順雨在出發前往杭州亞運時，曾豪言要奪取金牌以免除兵役，不過作為賽事4號種子，首圈輪空、他在次圈首戰面對排名636位的卡斯德施美治卻爆冷出局。

賽後他情緒失控地瘋狂掟拍及拒絕握手的影片在網上廣為流傳，韓國媒體及網民大肆批評他失禮。

權順雨當日發脾氣狂掟拍之事引起不少批評。（微博圖片）

事發後翌日權順雨在社交媒體上貼出手寫的道歉信，除卡斯德施美治有留言支持外，有網民及媒體亦發現權順雨女友宥斌有點讚力撐。

權順雨在Instagram貼出道歉文後，卡斯德施美治有留言支持。（權順雨Instagram截圖）

宥斌亦有讚好以示支持。（權順雨Instagram截圖）

不過最近有網民發現兩人已經互相取消關注，而且以往在Instagram貼出的情侶合照亦全被刪掉，因此傳出他們已經分手的傳聞。韓國《中央日報》報道指，權順雨與宥斌在5月宣布戀情，上個月準備出戰杭州亞運時，曾向傳媒表示「女朋友很支持我」。

然而報道亦指在周四（5日）已得到宥斌經理人公司有關人士確認，兩人現已分手，稱彼此會繼續支持對方。相關消息亦被廣大韓國媒體報道，包括KBS（韓國廣播公司）等，其中娛樂媒體Dispatch（又稱D社）表示已從電話訪問中確認有關消息，有關人士稱兩人是在亞運開幕前分手，女方之所以沒有表露出任何跡象，是因為不想影響到權順雨的比賽表現。

韓國《中央日報》續指，在「掟拍事件」發生後，曾有不少網民湧到宥斌的Instagram留言：「趕快逃吧」、「你不會被打吧？我很擔心」；現在宥斌的Instagram已設定為不可留言，亦已經無法看到之前那些帖文下的留言，但仍有些較早的帖文，能看到粉絲在下面「祝賀」她跟權順雨分手的新留言。

不過雖然刪掉合照，但宥斌的Instagram仍有不少與網球有關的帖文，以下這則還留有權順雨的「Tag」。

權順雨男單首戰便爆冷出局後，免除兵役的希望便落在男雙項目身上，不過他與拍檔洪性贊在四強止步，最終只獲銅牌。