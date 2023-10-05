杭州亞運直擊｜港棒雖敗不辱的名次賽　艱苦過後　得的比失的多

努力了，或許結果不似預期，但當回望過去，方知已經走過不容易的路。

香港棒球隊今天在杭州亞運名次賽以1：5不敵菲律賓，要突破去屆第6的戰績爭取第5名，機會十分渺茫，但跟之前亞洲盃東區賽兩次大敗予菲律賓相比，港隊今仗表現明顯「實淨」，憑翁浚暐得分一度追至1：2，球隊安打甚至比菲律賓要多，投手趙嗣淦中繼登板，守到第七及第八局才失分，即使落後仍不失球威。

01體育記者 林靄怡 杭州直擊



港隊在分組賽擊敗泰國，但不敵以職業球手為骨幹的韓國和中華台北，跌落名次賽爭奪5至8名。港隊上屆得第6，是歷來最佳戰績，今仗他們矢志突破，以第5名為目標。

杭州亞運男子棒球名次賽，香港對菲律賓。（林靄怡攝）

觀乎名次賽對手菲律賓、泰國和老撾，港隊實力高於後兩者，菲律賓是最大勁敵，港隊曾於6月的亞洲盃東區賽兩度落敗，比分為1：8及2：10。今晚一戰，雖然未能打出勝仗，但港隊打線敢於起手。四局上，陳卓喬、翁浚暐及溫子賢在無死下打出滿壘，譚浩賢之後未能上壘出局，張竣堯打出高飛球被接殺，但翁浚暐跑回本壘得分，追回1：2。另一個黃金機會是六局上，港隊一個打者出局，陳卓喬和翁浚暐在二、三壘，惜譚浩賢之後被三振，張竣堯被接殺，港隊錯失得分機會。

港隊今仗錄得9支安打，比菲律賓多兩支，然而最後輸1：5，譚浩賢賽後自責沒有把握機會取分：「我們的安打比菲律賓多，但不夠連貫，沒有好好把握，我自己錯失了兩次機會，否則可以幫球隊取得更多分數。」

即使港隊落後，投手趙嗣淦球威依然。（林靄怡攝）

對比亞洲盃東區賽的兩次大比分落敗，港隊今日即使一直落後，仍能咬緊比分，沒被對手帶住節奏，除了打線敢於起手，經驗老到的投手趙嗣淦守得穩健，亦是關鍵因素。他在港隊首局落後0：2後，於第二局登板，一直守至第七局才失分。

港隊為了備戰今屆亞運，花了極多時間和心力，陣中都是業餘球員，他們犧牲工餘玩樂時間，投入球場，集訓的辛苦程度甚至用「練到嘔」形容。譚浩然賽後感激教練和隊友共同努力，港隊此後將繼續鬥泰國和老撾，「我們會繼續努力，永不言敗」，今晚的賽果的確不似預期，但落淚過後，彼此依然繼續上路，待某一天享受成果，方知大家已經克服了無數難關。

不敵菲律賓後，爭奪第5名非常渺茫，港隊賽後非常失望。（林靄怡攝）

譚浩賢賽後不禁落淚，他對未能把握機會得分感到自責。（林靄怡攝）