香港單車節2023｜港將李思穎朱浚瑋參加單車節　雙線作戰主場獻技

在杭州亞運勇奪2銀1銅的「小女車神」李思穎（Ceci），將與港隊隊友朱浚瑋亮相「新鴻基地產香港單車節」。Ceci雙線作戰，既與父親一起參加30公里非競賽項目，自己亦角逐女子繞圈賽，能與父親踩上昂船洲大橋一起享受單車樂，她對此十分期待。

朱浚瑋同樣參加兩個項目，包括50公里及國際單車聯盟1.1級公路賽，平時單車隊鮮在香港作賽，他已積極備戰，誓以最佳狀態主場爭標。



單車節將於周日舉行，50公里組及30公里組非競賽項目的路線覆蓋平日車水馬龍的三橋三隧，機會難得，但更難得的是，剛完成杭州亞運的港將李思穎和朱浚瑋亦會亮相，他們同樣參加兩個項目，Ceci更與爸爸一起參加「30公里組」項目，重拾小時候的回憶。

在杭州亞運勇奪2銀1銅的「小女車神」李思穎，將參加單車節30公里組非競賽項目及女子繞圈賽。（港協暨奧委會提供）

曾兩次參加單車節女子公開組的Ceci說：「這次由家人代為報名，以往不論本地、內地及海外賽事，父母都會陪伴在側，之前杭州亞運也一樣。今次跟爸爸一起參加30公里組別，我十分期待，因為可與家人有更多相處機會。」Ceci平日跟隨港隊訓練，多在內地或海外，今次能在30公里的路線感受馳聘昂船洲大橋的速度感，她大為興奮：「過往多數參與內地或海外的公路賽及場地賽，少有在香港公路上踏單車，能在昂船州大橋踩單車很難得，非常期待跟大家一起欣賞沿路景色。」除了30公里組別，李思穎亦出戰女子繞圈賽。

由於完成亞運不久，加上亞運後亦隨隊參加了其他賽事，Ceci的狀態亦處於顛峰水平，她回港後亦需時調整，冀以輕鬆心情享受單車節。她亦提醒其他參加者，由於30公里及50公里組別於清晨開始，大家應適時調整生活節奏，確保單車節當日有充足睡眠；而且昂船州大橋路段風較大風，參加者亦要有心理準備，安全為上。

經歷杭州亞運，李思穎的狀態仍處顛峰，她要調整狀態，以輕鬆心情享受單車節。（港協暨奧委會提供）

同樣「回歸」單車節的港將還有男隊的朱浚瑋。原來朱浚瑋在第一屆已是單車節參加者，2015年以14歲之齡角逐男子公路繞圈賽，更是當屆最年輕選手。後來他隨港隊訓練，往往因身在外地無法再次參與單車節，今年終於重遊舊地。他把握機會參加50公里組，「路段將途經青馬大橋，這路段根本平日無法踏單車，這是我最期待的一點」；同時聯同多名港隊隊友競逐國際單車聯盟1.1級公路賽，與多支國際頂級職業車隊在鬧市合演繞圈賽，競逐冠軍。

朱浚瑋（右）曾是2015年單車節最年輕車手，今次他重遊舊地，參加50公里非競賽項目及國際單車聯盟1.1級公路賽。（資料圖片）

朱浚瑋說：「由於亞運剛剛落幕，現時主要以耐力鍛煉為主，每次訓練4至5小時，讓體能維持最佳狀態應付長途賽事。」他亦有「貼士」給予30及50公里組別的參加者：「由於路段較長，緊記補充水份，以免後勁不繼。50公里項目將橫跨青馬大橋，早上側風可能較大，登橋時要加倍用力掌控車把，並與其他參加者保持安全距離。」

朱浚瑋喜見單車運動在香港已非常普及，加上大型單車節舉行，配合頂級的單車館設施，希望更多年輕人愛上這項運動，吸引更多新血加入。他又建議加入電競單車比賽來推廣單車運動，以助應對場地不足的問題；未來亦可多舉辦如場地六日賽，好好利用頂級的單車館設施。