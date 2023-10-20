旅發局單車節UCI回歸　國際好手鬥港隊代表　記實打氣位直擊衝線

單車界年度盛事、由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，今年10月22日（星期日）舉行。除了廣受歡迎的「50 公里組」及「30 公里組」項目外，國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽，相隔5年亦正式回歸，來自全球的單車精英將以香港鬧市為背景競逐最佳成績，多名港隊代表亦會與這班高手同場切磋。



香港少有大型公路單車比賽舉行，現場觀賞機會難逢，單車愛好者如欲到場感受氣氛，即刻記低可直擊賽事精彩一刻的打氣位。前港隊運動員建議5大觀賞位，絕密揭秘作為觀眾如何感受急彎剎車聲，及有機會與車手近距離打卡位置，邀請大家以最佳角度直擊高手們破風一刻。



香港單車節將於10月22日（星期日）舉行，廣受歡迎的「50 公里組」及「30 公里組」項目，吸引本地及來自全球的單車愛好者參加，「家庭單車樂」活動亦吸引不少一家大小齊齊參與。

今屆最特別的焦點賽事，是相隔5年後再次在維港旁舉行的國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽，13 支 UCI 世界巡迴賽（WorldTour）單車隊、職業 （Pro）及洲際（Continental）車隊，都將盡情發揮爭取最佳成績，力爭車隊國際排名晉升機會，當中包括澳洲車隊 Jayco-AlUla 及意大利車隊 Corratec - Selle Italia 等都遠道而來出戰，精彩可期。

UCI國際賽全球百名高手雲集 繞圈賽維港作背景

UCI國際賽事隔5年重臨香港，近百名國際高手將以維港作背景爭取最佳成績。(香港旅遊發展局)

總計近百名來自全球的專業單車好手，比賽日會沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道，以繞圈賽方式進行，每圈長 4.3 公里，全程鬥足逾 100 公里。

香港少有大型公路比賽，這個香港獨有的賽道更是相當具觀賞性，不單彎多路窄又坡度起伏，對車手而言不論速度和能量消耗都遠超傳統公路賽，轉彎技術優秀的速度型選手或衝刺型選手將較佔優勢，爭勝過程與策略極有睇頭。

+ 5

多名港隊代表主場會國際高手 尖沙咀海濱花園設打氣位先到先得

作為東道主的港隊今年將派出多位港將參加，與國際高手們以車技會友，爭奪冠軍戰衣、獎金等。有別亞運只能電視觀賽，市民與旅客如想近距離感受單車高手們在眼前高速疾馳的刺激快感，要留意大會將在尖沙咀海濱花園（永安廣場對面） 位置，特別設有觀眾席供大家坐住欣賞，座位先到先得；沿梳士巴利道近尖沙咀海濱的賽道兩旁及麼地道近終點位置亦是觀賞好位置，大家可自選位置駐足留守，直擊衝線一刻。

前港隊成員列5大觀賞位 感受車速氣流投入感十足

前香港單車隊成員梁志賢亦為大家按個人體驗分享5大最佳觀賞位置。他指麼地道花園直路位可看到單車高手轉彎後加速組成接龍動作以及追趕前面車手的畫面，而這位置同時是賽前賽後國際隊伍的休息區，幸運的話隨時可與這班國際高手打卡呢！

國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽在相隔5年之後，今年會再次舉行。比賽路線沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道，以繞圈賽方式進行，每圈長 4.3 公里。（香港旅遊發展局）

梁志賢亦推介大家到麼地里尖沙咀中心對出轉彎位。他指身處這S彎角的觀眾隨時可感受到運動員在現場高速飛馳中帶動的氣流，投入感十足；若以超廣角鏡及慢快門拍攝，隨時拍出意想不到的速度感藝術照片。

帝國中心對出U-turn位直擊車手急煞入彎

附近帝國中心對出U-turn位亦不容錯過，梁志賢指在此可欣賞高手們180度急轉彎技巧，因運動員於橋面高速落斜後須於最短時間急速煞車入彎，煞車聲此起彼落，現場感爆燈。至於梳士巴利道兩旁直路是運動員於賽事中途的半休息補給位，梁志賢指留守的單車小粉絲可短暫欣賞車手們休息補給的一刻。

最後的終點位當然不可錯過，梁志賢補充指衝線時車手們的車速高達65km/h或以上，旁觀者直擊衝線的緊張一刻，令人期待。

UCI賽事的參賽者會沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道，以繞圈賽方式進行，每圈長 4.3 公里，全程鬥足逾 100 公里。尖沙嘴鬧市多處，都是觀賞的好位置。(香港旅遊發展局)

注意安全管好個人物品勿誤出賽道干擾比賽

雖說現場觀賞很興奮，但梁志賢都提醒大家，無論選擇那個位置，都切記不可跨越欄杆、進入或衝出賽道以免阻礙賽事及危及安全，亦要看管好自己的水壼或容易滾動的物品，若踢出賽道十分危險，而帶同攝影機的人士亦切不可使用閃光燈或大燈照射，以免刺眼光線影響作賽中的單車手。