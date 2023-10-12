單車節｜「減肺」爸爸與自閉症兒子再參加　今屆改子帶父破風而行

「新鴻基地產香港單車節」將於本月22日（星期日）舉行。單車節常客Ray過去每屆均帶著兒子Lolo馳騁香港鬧市，今年大病初癒，大部份左肺已切除，肺活量及體力大不如前，因此他跟患有自閉症的Lolo功能互換，盼兒子轉過來為他破風，領著他向前，讓父子一同完成項目。



由新加坡移居香港、首度參加單車節的Dayna，會與患有自閉症的兒子Boden均是單車迷，期待於單車節踩上平時難得開放的昂船洲大橋，與兒子一同探索香港，一同飽覽都市美景及自然風光。



一同踩單車冀擴闊子社交圈子 2015年起父子檔戰單車節

從事基建行業的Ray早年因為想紓緩工作壓力而接觸摺合式單車，其後迷上公路單車及認識一群車友，故希望引導患有自閉症的兒子Lolo一同踩單車，擴闊其社交圈子，改善溝通技巧。Ray笑稱其踩單車的目標是「騎帥不騎快，最重要是車型衫靚」，終成功吸引兒子學踩公路單車。單車自始成為兩父子的共同興趣，早年更與兒子完成台灣單車環島遊。

Ray說，單車訓練是群體活動而且體力消耗大，沿途亦需聆聽教練指示。他認為兒子踩單車後情緒較穩定，行為亦較自律，如每次訓練過後，兒子均主動清潔單車。每逢周六成為 Ray與22歲Lolo的親子時光，父子二人自2015年起從未缺席香港單車節，Ray更會特別安排攝影師，紀錄低兒子參加首屆青年及兒童組項目的點滴。

Ray表示，翻看影片才得知兒子單車在起步後爆肽，笑稱兒子不知道，繼續堅持及順利完成項目。

父大部份左肺已切除 肺活量及體力大不如前

今年大病初癒的Ray堅持要繼續參加，「如果我不陪兒子參加，無人陪他參加，亦想與自己說不會放棄，堅持下去。」他又認為，難得一年一次開放香港鬧市公路，提供安全環境供市民大眾參與，一定要支持活動。

父子二人日前加緊操練， 因手術切除大部份左肺的Ray坦言，肺活量及體力大不如前，惟有每日踏單車一個半小時，訓練體能。過去子隨父的腳步前進，如今由子負責領前為他破風而行 ，Ray認為是回報，「時要教導兒子，要帶領爸爸，不要離開爸爸，如果踩太快，爸爸會跟不上。」看着兒子背影的Ray十分欣慰，期盼能在限時內完成30公里項目，與兒子一同衝過終點線。

Lolo與父親Ray父子檔、以及Boden和母親Dayna母子檔，均會參加今年「新鴻基地產香港單車節」，日前增加鍛鍊迎戰。（旅發局提供圖片）

新加坡媽媽身教鼓勵自閉症兒子 數年終令兒子踩單車

來自新加坡的Dayna於2000年移居香港，兒子Boden在20個月大時被診斷患有自閉症。今年19歲的Boden早於3歲時開始接觸單車，Dayna憶述兒子學習兩輪車時曾跌倒，故對單車非常抗拒。她透過身教鼓勵兒子，並說「就算跌倒都可以繼續，不要放棄」，又安排教練專業指導，經歷以年計的努力下令兒子成功踩上兩輪單車。

Dayna認為踩單車能讓兒子學習時間管理與專注。她指Boden日常生活較易分心，故她不時提醒兒子要運用踩單車時的專注力去完成眼前任務；當踏上單車腳踏就只有自己能控制，既要注意平衡力，又要留意路面情況。

踩單車已成為母子兩人的親子「拍拖活動」，家住港島南區的他們喜歡遊走香港各處，一踩就是數小時，屯門流浮山、元朗錦田、上水羅湖等地盡是二人的足跡。

踩單車遊歷北海道及大阪 欣慰兒子懂領她一同前進

母子二人在今年暑假踩單車遊歷日本北海道及大阪，Dayna安排Boden在教練指導下設計單車遊路線。她說兒子不單能跟從定位系統指示及顧及路況，更在她體力不繼時停下來鼓勵她、等待她，帶領她一同前進，「兒子的成長在旁人眼中可能非常微小，但對我卻是彌足珍貴。」

對於首度參加單車節「30公里組」項目，Dayna說過去兩人均是悠閑地踩單車來完成四、五十公里路，今次要在限時內完成項目具挑戰性，活動前特別請單車教練帶他們熟悉路線，有信心母子二人可以應付，非常期待能在街道上踩單車發掘香港市內的獨特之處。