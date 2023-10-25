羽毛球．法國賽｜鄧謝配勇挫中國強敵　李吳配、伍家朗同晉級

法國羽毛球公開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在首圈鬥來自中國的應屆亞運會銅牌組合馮彥哲／黃東萍，雖然作為3號種子的馮／黃近況大勇，但「鄧謝配」仍直落兩局淘汰強敵，勇闖次圈。

之後另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔面對7號種子法國組合同樣獲勝，兩對港隊組合雙雙晉身16強。男子單打方面，伍家朗面對「一哥」安賽龍亦因對方中途退賽下晉級。



黃東萍在2020東京奧運（實際於2021年舉行）與多年拍檔王懿律合作奪得混雙金牌，曾登上世界排名第一，惟去年王懿律受傷病困擾，年底開始，這對混雙組合的男子人選換上馮彥哲，而王懿律則在今年6月宣布退役。

儘管合作不久，「馮黃配」很快便打出佳績，今年先在早前的杭州亞運奪得銅牌，今年也已奪得7站世巡賽冠軍，包括早前的北極公開賽及丹麥羽賽兩連冠，未料今次來到法國公開賽卻遭遇「一輪遊」。

黃東萍（左）和馮俊彥（右）合作短時間已佳績連連。（Getty Images）

鄧俊文／謝影雪遇上這對大勇的中國組合，在第一局初段曾連搶5分，拉開到8：4，之後馮黃配一度追平至8：8，港隊才再領先至11：8進入暫停，兩隊之後打得相當接近，到18：18之時，鄧謝配成功把握關鍵分，以21：19先取一局。

鄧俊文（右）和謝影雪（左）在法國公開賽有好開始。（資料圖片／袁志浩攝）

第二局早段，中國隊曾稍稍領先至5：4，但遭鄧謝配追平再超前至14：10，其後馮黃配曾三度追和，到19：19的關鍵比分，鄧謝配再一次成功把握機會，連取兩分，再贏一局21：19鎖定勝局，闖入次圈。

李晉熙（右）和吳芷柔（左）亦順利在法國公開賽晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

之後另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔面對法國組合Thom Gicquel／Delphine Delrue，港隊拍檔毋懼對手世界排名高佔第7位，首局先勝21：19，即使法國組合以相同比數追回一局扳平，李晉熙／吳芷柔在決勝局以21：9輕取對手勝出。

兩對港隊混雙組合同處上線，下場分別面對馬來西亞組合，假如皆能勝出，8強將會上演一場「香港內戰」。

男子單打方面，李卓耀前一日已順利晉級，16強硬撼日本球手奈良岡功大；伍家朗首圈原本抽到下下籤，要面對「一哥」安賽龍。不過這位丹麥球王上周在丹麥公開賽首圈晉級後因傷退賽，今仗面對伍家朗首局以17：21先失首局後，最終還是要退賽。伍家朗的16強對手為新加坡的駱建佑。