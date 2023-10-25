杭州亞殘運︱楊曉林鄔文英摘金　港隊單日狂掃2金4銀9銅

港將今日在強項草地滾球和硬地滾球強勢出擊，楊曉林在硬地滾球女子個人BC2級勇奪金牌，鄔文英在草地滾球女子個人B7級亦封后，加上乒乓球、游泳、輪椅劍擊再添獎牌，今日新增2金4銀9銅，今屆賽事暫時獲4金9銀12銅共25面獎牌，暫列獎牌榜第11位。



硬地滾球（新增1金3銅）

楊曉林在女子個人BC2先在4強以8：1擊敗日本的蛯沢文子，決賽再擊敗韓國選手程小榮，兩人激戰四局後以6：6戰平，楊曉林於附加局勇挫對手奪得金牌，成為港隊今屆第3金，郭海瑩在同一項目摘銅。

楊曉林在亞殘運摘金後相當興奮，「好滿意自己嘅表現，雖然對手好難打，不過戰術都係做好自己，而自己亦打出應有表現，好滿意自己塊金牌，嚟緊仲有雙人賽同團體賽，我哋會繼續努力，希望再下一城。」

梁育榮在男子個人BC4則在4強不敵泰國的蓬喬叻延，在銅牌戰擊敗日本選手江崎俊，獲得一面銅牌，張沅在女子個人BC4獲銅牌。

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草地滾球（新增1金1銀2銅）

現年69歲的香港女將鄧順儀，在B2級個人賽，鬥中國的朱夏麗以14：19落敗奪得銀牌，成為今屆亞殘運最高齡的得獎者；首次出戰亞殘運的陳月呂在女子個人B6銅牌戰18：7擊敗印度對手安朱巴拉，摘得銅牌；李志明也在男子個人B2銅牌戰以17：12擊敗中國對手李書貴，也獲銅牌。

鄔文英稍後在女子個人B7金牌戰面對泰國對手，兩度打成平手、第7局更被超前的劣勢中，戰至第12局成功反超前，終以15：12勝出奪冠，為港隊今屆賽事獲得第4面金牌。

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乒乓球（新增2銀3銅）

焦瑾珊在乒乓球女子單打C7級別4強以3：1擊敗韓國球手金成玉，再於決賽鬥中國球手王睿，力戰之下1：3不敵對手，仍獲得一面銀牌。

女單C11級別方面，上屆亞殘運項目金牌得主吳玫薈在4強1：3不敵日本的和田夏樹，獲得銅牌；王婷莛在另一場4強賽前面對日本球手古川佳奈美，落後一局下以3：1反勝對手，打入決賽。

焦瑾珊獲乒乓球C7級別女單銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

王婷莛在決賽面對擊敗港隊隊友吳玫薈的和田夏樹，13：11先取首局以為有個好開始，不料日本球手愈打愈順，以11：3、11：6連下兩城反超前。決勝局雙方早段爭持，和田夏樹以11：6再勝一局贏得金牌。王婷莛為乒乓球隊再添一銀。

王志賢在男單C9級別4強1：3敗予中國的趙裔卿，獲得銅牌；彭穎加在女單C6級別4強0：3不敵韓國的李均羽，同樣獲銅牌。

游泳（新增1銀）

贏得女子100米背泳金牌的陳睿琳，今日轉戰蛙泳再創佳績，1分20.69秒獲得女子SB14級100米蛙泳銀牌。日本泳手芹澤美希香以1分16.85秒一次過刷新亞洲紀錄及亞殘運紀錄奪金。

陳睿琳賽後指蛙泳不常練，對成績已感滿意，明日轉戰強項100米蝶泳，她希望創出個人最佳成績。

加上「輪椅劍后」余翠怡在女子重劍個人A級賽事為港隊增添一面銅牌，港隊單在今日已新增2金4銀9銅，今屆賽事暫時獲4金9銀12銅共25面獎牌，暫列獎牌榜第11位。

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金牌（4）

鄧韋樂 游泳 男子200米自由泳S14級

陳睿琳 游泳 女子100米背泳S14級

楊曉林 硬地滾球 女子個人BC2級

鄔文英 草地滾球 女子個人B7級



銀牌（9）

張浚諾 游泳 男子200米自由泳S14級

陳穎健﹑陳㬢、鄺遠興 劍擊 男子佩劍團體賽銀牌

余翠怡﹑鍾婉萍﹑范珮珊﹑林嘉雯 劍擊 女子花劍團體賽銀牌

鄧子朗 草地滾球 男子個人B3級

陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂 游泳 男女混合4X100米自由泳接力S14級

鄧順儀 草地滾球 女子個人B2級

焦槿珊 乒乓球 Class 7女單

王婷莛 乒乓球 Class 11女單

陳睿琳 游泳 女子100米蛙泳S14級



銅牌（12）

黃漢彥 游泳 男子200米自由泳S14級

吳卓恩 游泳 女子100米背泳S13級

余翠怡 輪椅劍擊 女子花劍個人A級

梁育榮 硬地滾球 男子個人BC2

郭海瑩 硬地滾球 女子個人BC2

張沅 硬地滾球 女子個人BC4

李志明 草地滾球 男子個人B2

陳月呂 草地滾球 女子個人B6

吳玫薈 乒乓球 Class 11女單

王志賢 乒乓球 Class 9男單

彭穎加 乒乓球 Class 6女單

余翠怡 輪椅劍擊 女子重劍個人A級



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