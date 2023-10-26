歐聯｜紐卡素0：1不敵多蒙特　巴黎聖日耳門炒AC米蘭3蛋登榜首

周三（10月25日）歐聯分組賽F組賽事，紐卡素主場0：1敗於多蒙特；同組巴黎聖日耳門3：0贏AC米蘭。



於紐卡素對多蒙特的賽事，於上半場臨完結的45分鐘，尼美查（Nmecha）為多蒙特奠定勝局。下半場，紐卡素錯失兩個扳平機會，未能扭轉局勢。

同組巴黎聖日耳門對AC米蘭的賽事，麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）在上半場32分鐘建功。下半場第53分鐘，高路梅安尼（Randal Kolo Muani） 將比數拉開，至臨完場89分鐘由李剛仁射入加盟後首球，以3：0大炒AC米蘭。

賽後巴黎聖日耳門以6分居首，多蒙特與紐卡素各有4分，AC米蘭以2分墊底。

2023年10月25日，歐聯分組賽E組賽事，些路迪2：2賽和馬德里體育會。（Reuters）

同日E組賽事，些路迪2：2賽和馬德里體育會；同組飛燕諾3：1大勝拉素。

在些路迪的對馬體會的賽事中，古橋亨梧在上半場第4分鐘已入球，基沙文（Antoine Griezmann）於25分鐘為馬體會扳平，但3分鐘後又被對手領先，上半場打成 2：1。於下半場，莫拉達（Alvaro Morata）在53分鐘為馬體會追平至2：2。馬體會完場前有迪保羅（Rodrigo De Paul）兩黃一紅被逐，但未影響戰局。

賽後飛燕諾以6分居首，馬體會以5分排第二，拉素得4分，些路迪則於今輸賽事取得今屆分組賽第1分。