2034世界盃︱澳洲、中國皆未入標　勢由沙特阿拉伯主辦

2034男子足球世界盃指定由亞洲或大洋洲區國家主辦，沙特阿拉伯率先競投，澳洲原為最大競爭對手，不過澳洲足總確認限期前沒有入標，令沙特沒有對手之下，主辦賽事機會高唱入雲。



2022世界盃在卡塔爾舉行，美斯帶領阿根廷再次封王。（Getty Images）

國際足協（FIFA）邀請亞洲及大洋洲區成員國在10月31日前競逐2034男子世界盃主辦權， 截至限期屆滿前，仍只得沙特阿拉伯申請。

被視為另一主辦國熱門的澳洲，當地足總行政總裁占士莊遜（James Johnson）雖曾表示他們「正研究主辦2034世界盃的可能性」，但周二（31日）澳洲足總指，他們不會參與主辦2034世界盃的競投，而會專注力爭主辦2026女子亞洲盃及2029世界冠軍球會盃兩個賽事。

澳洲不參與申辦行列，令沙特成為唯一參與競投主辦2034世界盃的國家。沙特今年在本地足球聯賽投入大量金錢，吸引C朗、賓施馬、尼馬等全球頂級足球巨星加盟，他們對爭辦2034世界盃亦志在必得，今年10月4日國際足協公布該屆賽事只接受亞洲及大洋洲區成員國競投的消息一出，沙特在數分鐘內立即宣布入標申辦。

澳洲與沙特同屬亞洲足協旗下，然而亞洲足協會長艾卡利法（Sheikh Salman bin Ibrahim al Khalifa）今個月較早前已宣稱：「整個亞洲足球大家庭將會團結一致，支持沙烏特阿拉伯申辦。」

2022世界盃由亞洲的卡塔爾主辦，下屆2026世界盃由美國、加拿大和墨西哥三國合辦，由於2030世界盃將由西班牙、葡萄牙及摩洛哥合辦之餘，三場揭幕戰會在阿根廷、烏拉圭及巴拉圭上演以慶祝世界盃賽事100周年，因此2034世界盃再次輪到亞洲或大洋洲區國家主辦。

國際足協早前發出邀請後一星期，印尼足總曾聲稱跟澳洲討論聯同新加坡和馬來西亞合辦賽事的可能，惟星馬澳三國其後均否認。不少中國球迷主觀願望期待中國申辦，令國足可以憑主辦國身份再次置身世界盃決賽周，惟中國足協同樣未有參與競投。