國足名宿范志毅突爆驚人言論：中國10年內必入世界盃決賽周︱足球

撰文：普利森
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中國足球自金元足球泡沫爆破後，持續陷入低迷，杭州亞運港足歷史首度晉身四強，國足卻在八強止步。
國足持續在低谷徘徊之際，前國足主將范志毅卻發表驚人言論，指出中國在10年內一定能夠再次打入世界盃決賽周。

前國足主將范志毅發表驚人言論，指出中國在10年內一定能夠再次打入世界盃決賽周。（資料圖片／Getty Images）

范志毅由足球名宿變名嘴，他在《老范說亞運》節目中，回應網民提問，認真表示：「十年內，你們肯定能看到中國隊進入世界杯的賽場！今天是我說的！」

他的自信實在不知從何而來，今屆亞運中國縱有主場之利，男足八強止步，女足亦在四強不敵僅派小將出戰的日本，最終獲得銅牌；另外兩大球男隊表現亦未如理想，男子籃球準決賽曾在領先菲律賓20分的情況下，末段遭逆轉，銅牌戰力壓中華台北拿回「安慰獎」；男排晉身決賽不敵上屆冠軍伊朗，已算是最有交代一隊。

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杭州亞運男足八強，中國不敵韓國出局。（趙子晉攝）

一戲言曾被奉「神預言」

中國足球泡沫爆破後，大牌外援、教練四散，部分球隊破產、散班，欠薪醜聞停不了，中超聯賽水平急跌，前國足主帥李鐵被捕引發的反貪行動，更席捲中國足球最高層，引發中國足球界以至中國足協內部多人被捕。

在這個時間點，「范大將軍」到底為何會突然對國足充滿信心？抑或他純粹在說冷笑話，相信只有他本人才知道。從范志毅昔日言論，不見得會對國足加以吹捧，他甚至曾在2013年戲言，「再下去要輸越南了！」9年後，國足果然在2022世界盃外圍賽1：3不敵越南，這番話立即被網民找來並奉為「神預言」。

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中國再晉世界盃決賽周另有辦法

2026世界盃由美國、加拿大及墨西哥三國合辦，決賽周由32隊擴充至48隊，亞洲球隊席位亦會由4+1個（最後一席與其他洲份以附加賽決出），增至8+1個。即使如此，中國網民對國足出線仍未抱任何期望。

由於2030世界盃由西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦，並會在南美三國烏拉圭、巴拉圭及阿根廷踢揭幕戰，國際足協確認2034世界盃只會由亞洲及大洋洲國家主辦。主辦國可獲得直入決賽周一席，目前沙特阿拉伯已率先報名申辦，如果中國投得主辦權，便可毫無懸念地繼2002年後，再次置身世界盃決賽周。2002世界盃是中國唯一一次成功打入決賽周，當年范志毅正是大軍成員之一。

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