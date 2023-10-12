2034世界盃｜印尼欲夥3國力爭主辦權　內地名記：中國不可能申辦

國際足協（FIFA）上周公布，2030世界盃由葡萄牙、西班牙與摩洛哥三個國家合辦，烏拉圭、阿根廷與巴拉圭則會承辦三場揭幕戰，以「橫跨三大洲及六國」的方式慶祝世界盃100周年。

因此2034世界盃確定只會由亞洲或大洋洲國家主辦，沙特阿拉伯率先表明有意申辦，最新消息指，印尼希望加入戰團，夥拍澳洲、新加坡及馬來西亞合作加入競爭行列。中國至今尚未表態，在內地討論區掀起一番熱議。



印尼足總主席的野心

《中東日報》（Asharq al-Awsat）周三（11日）報道，目前已有90個FIFA足協會員國家及地區支持沙特阿拉伯主辦2034世界盃，目前被視作大熱門。

路透社引述《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）指，印尼足總表明要加入競爭，印尼足總主席托希爾（Erick Thohir）周三表示，他正與澳洲討論聯合舉辦世界盃事宜，「當我訪問馬來西亞及新加坡時，這兩個國家都表示出想要一起合力舉辦的興趣。」

印尼足協會長托希爾表示，他們有意與澳洲、馬來西亞及新加坡合辦2034世界盃。（資料圖片，Getty Images）

大馬率先否認 星沒回應 澳洲或另有計劃

不過馬來西亞《新海峽時報》報道卻指，馬來西亞足總會長阿綿（Hamidin Amin）已否認有關傳聞：「我們（馬來西亞）從沒有就主辦2034世界盃有過任何對話，我們也無意在短期內申辦世界盃。與大多數亞洲足協（AFC）成員一樣，我們支持沙特阿拉拍主辦，也相信他們能舉辦一屆成功的世界盃。」

路透社報道續指，新加坡足總對此沒有回應，澳洲足總則是以上周的聲明回覆：「我們正探索主辦2029世界冠軍球會盃及／或2034世界盃的可能性」。從大馬、新加坡和澳洲足總的初步反應看來，聯合申辦世界盃可能只是印尼足總主席托希爾一廂情願。澳洲今年成功與新西蘭合辦2023女子世界盃，被視作主辦2034世界盃的熱門國家之一。

雖然在世界排名上，沙特阿拉伯並非亞洲「一哥」，但論財力及影響力，他們無疑是亞洲頂級。2022世界盃已成功在卡塔爾舉辦，同屬西亞地區的沙特阿拉伯自然希望展示實力，沙特銳意借足球為國家宣傳，將大量金錢注入聯賽，由年初引入C朗拿度，到今年夏天一口氣再羅致賓施馬、尼馬、沙迪奧文尼等多位頂級足球巨星加盟，帶旺當地足球聯賽。

在沙特聯賽效力的賓施馬、馬列斯及佐敦軒達臣近日均發聲，支持沙特主辦2034世界盃。到印尼也有意夥同鄰國力爭主辦權，內地網民自然提到中國：「為什麼中國不加入競爭？」

中國曾在2002世界盃歷史性殺入決賽周。（Getty Images）

「是否申辦與男足好壞沒關係」

中國唯一一次晉身世界盃決賽周，只有由日本、韓國合辦的2002世界盃，既然2034世界盃FIFA只接受亞洲或大洋洲地區國家申請，中國加入申辦亦很合理，也是個難得的機會。相關話題在微博引起熱議，不少網民都討論中國應否主辦世界盃，但整體反應較為負面。

有人認為現在中國是「脫鉤斷鏈時代」，應該要「找朋友拉朋友」一起合辦，而且「中國舉辦不舉辦世界杯，和中國男足是好是壞沒一點關係」；有人認為中國該舉辦的都舉辦了，包括奧運、冬奧、世大運、亞運等等，「就缺世界杯了，申請也能不踢預選賽，直接進入（決賽周）」。

不過也有回覆表示「花錢進世界盃比進不去世界盃還要丟人」、「丟人丟到家門口了」、「申辦完然後刷新最慘東道主是吧」、「你申請也競爭不過（沙特）啊，拿什麽比？」。

內地網民對中國申辦世界盃一事反應多為負面。（微博截圖）

內地體育名記李璇：中國是不可能申辦世界盃

在微博擁有超過600萬粉絲的著名體育記者李璇則認為：「以目前中國足球的現狀、成績，國家對中國足球的態度來看，中國是不可能參與申辦世界盃的。中國足球沒有任何捷徑可以走，不能指望借助於歸化球員起飛，更不能指望借助於主辦賽事起飛，慢慢磨吧。」

2034世界盃申辦的截止日期為10月31日。