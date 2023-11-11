編者話｜當運動遇上LGBTQIA2S+　成為無遠弗屆的生活載體

當運動遇上LGBTQIA2S+，說的不只是平權，更是一種忠於自己的態度。



台北同志遊行（Taiwan LGBT Pride）是華語圈社會首個關於LGBT的遊行，從2003年首辦開始，今年來到第21屆。由第一屆只有逾2000人參加，到近年萬人空巷，主題橫跨「喚起公民意識」、「反歧視」、「打破假友善」、「婚姻平權」、「接受性別差異」、「擁抱多元」，深秋十月的最後一個星期六，寶島成為一道絢麗繽紛的人文風景。

（李思詠攝）

台北市政府前廣場那個彩虹市集，除了一些台灣本土小品牌，還有NIKE、UBER、GOOGLE等國際大型企業參與其中。人群已分不清方向，也沒想要分清方向，大伙兒從四方八面湧來，又向不同角落分散，當日那種摩肩接踵的「擠」，過了一星期仍然難忘——難忘的是你撇掉對我的成見、我放下對你的戒心，哪怕眾人心中各有所想，那一天，大家只求開懷愜意地表達自己。

如果一百個人代表一百種聲音，今年遊行共有超過13萬人。震撼的是現場的多元，感動的是彼此的共融。秩序井然、互相尊重；這種味道，既熟悉，又陌生。

（李思詠攝）

（李思詠攝）

（李思詠攝）

身處這個世代，忠於自己是那麼可貴的堅毅意志。BE TRUE，不是任性地想做什麼就做什麼，是我們捫心自問，了解自己的喜善厭惡，在五味紛陳的世道裏，在「人生」這場比賽上，走出屬於自己的路。

「即使不夠完美，也是真實的自己，每個人都在這樣的過程中累積出更好的自己。BE TRUE是你做了選擇後，就沒有所謂後不後悔，重要的是繼續往前走，面對自己的選擇。」台灣女籃傳奇錢薇娟，在遊行前一天的「NIKE BE TRUE跨界聯展」活動裏，分享其忠於自己的哲學。或許人稱「錢姐」的她對於大部分香港人來說應該很陌生，但她的一番話，放諸於人生不同階段，也有着各種各樣的況味。

站在十字路口前，你可曾因為選擇困難症而左顧右盼？走在人生路上，你可曾有一絲「如果嗰陣唔係乜乜乜而係咁咁咁，今日可能點點點」的念頭？夜闌人靜，你可曾因為直視內心而感到害怕？

（李思詠攝）

（李思詠攝）

（李思詠攝）

首次走在Taiwan LGBT Pride，大企業積極參與無疑是新世代面貌。他們在LGBT議題上參一腳，不能否認包含商業考慮（根據Eurasia Group的Top Risks 2022研究，83%的GenZ希望品牌企業與他們擁有共同價值取向），但這次親身感受運動品牌與LGBTQIA2S+的Crossover，也是一次思想震盪，運動除了硬繃繃的比賽新聞、除了溫情熱血的運動員故事，當重新定義運動這回事，讓運動超越運動本身，也能成為一種生活載體，而且無遠弗屆。