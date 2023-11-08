周末好去處｜FIBA 3X3寓娛樂於籃球　首設美食及手工啤酒街

FIBA 3X3 世界巡迴賽 — 香港大師賽將於11月25、26日維多利亞公園舉行，除了上演連場世界級三人籃球賽事，更首次設「3X3 Village」，讓香港球迷都可以感受到三人籃球的街頭派對魅力。

比賽以外，設有攤位遊戲、美食和啤酒街，更有DJ和舞蹈現場表現，讓籃球也可以不只是一場賽事。



FIBA 3X3世界巡迴賽再臨香港，於維園足球場搭建的FIBA正規三人籃球場進行。賽事會有16支球隊角逐，包括中國杭州、美國奧馬哈、瑞士洛桑、法國巴黎、立陶宛羅東華里斯、比利時安特衛普、黑山波多里察等。

香港也在16席之內，由甲一球員蔡龍德、許烜行、楊瑞鴻，夥拍乙組安邦外援馬哈拉組成的香港烏溪沙（Wu Kai Sha）。

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽2022。（張倩儀攝）

除了上演連場賽事，更由11月22日開始更設為期5天的「3X3 Village」，將三人籃球盛事化。當中有各種攤位活動，例如3X3 公眾球場供入場球迷使用、城市運動體驗區、美食及啤酒街、「熱狗巴」（無冷氣巴士）打卡位和現場DJ音樂表演。

FIBA 3X3不同分站均為打造成一次籃球派對，香港站也不意外地注入香港本地元素，如將美食及啤酒街，加入「大牌檔」元素。今次3X3 Village加設香港本地手工啤酒街，以及售賣懷舊小食和中式美食。

維園場地。（公關提供）

此外，場邊更會有城市運動體驗區，除了有3x3球場也會有霹靂舞、滑板、運動攀登、棍網球、旱地冰球、桌下足球、手抓餅及腕力球等不同運動攤位，供球迷認識和體驗，也會有國際級DJ 主理的International Music Show、本地音樂、舞蹈表演。

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽。（張倩儀攝）

「FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2023」

日期：11月22-26日（3X3 Village）、11月25、26日（賽事日）

時間：中午12時-晚上10時

地點：維多利亞公園1-3號足球場



門票：

1) 11月25日上午票（資格賽)）- $100

2) 11月25日下午票（正賽小組賽） - $100 及 $200

3) 11月26日全日票（八強及決賽） - $280、$480 及 $680(附送大會限量版八

4）3x3 VILLAGE入場門票-$10（ 現場八達通收費）



門票網站: https://premier.hkticketing.com/

