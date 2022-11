【FIBA 3X3】港隊僅負奧運冠軍隊4分　無一倖免出局無緣八強

周六(26日)4支香港代表隊出戰FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽資格賽,最後只剩甲一洋將為主的Team Hong Kong突圍。

面對奧運冠軍隊、拉脫維亞的Riga,Team Hong Kong憾負18:21,壓軸再對荷蘭Amsterdam,以14:21落敗,首日港隊無一倖免。



香港代表Team HKG Island、Kowloon和Wu Kai Sha均在FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽資格賽中出局,僅得由泰那、奧斯汀、百德新里和文俊浩組成的Team Hong Kong順利晉身正賽。

4支港隊首日全部難逃出局命運。(張倩儀攝)

(張倩儀攝)

首戰雖然對上奧運冠軍,但Team Hong Kong表現毫不輸蝕,在落後1:7下,憑百德新里一球兩分開始追分,泰那火力全開全場攻入9分,更一度反超16:15。比數緊咬,Team Hong Kong在Riga攻入第20分時,部署一個攻勢,卻因失誤終結賽事,最後以18:21憾負。

賽後,奧斯汀解畫表示原先部署用一個單擋,讓泰那完成「Last Shot」但最後因溝通問題告吹。面對奧運冠軍,香港代表表現完全不失禮,更出現勝利曙光,奧斯汀笑言:「對手很聰明,打法也很體力化,不過不管對手是誰,我們的目標都是上場(比賽)然後贏球。」他認為如果有更多時間磨合,一定可以給對手更大的挑戰。

面對奧運冠軍,香港代表表現完全不失禮。(張倩儀攝)

今場獨取26分的主將Karlis Lasmanis也不諱言港隊表現出乎意料之外。(張倩儀攝)

在港隊身上感受到壓力的Riga,今場獨取26分的主將Karlis Lasmanis也不諱言港隊表現出乎意料之外:「我們沒有預計港隊會打這麼好,非常強悍,這當然是很不好的想法,因為我們輕視了對方的實力。」Karlis補充道,香港隊擁有很好的1打1球員,才讓他們在來港12小時內訓接一場硬仗。不過,Team Hong Kong在最後一戰對上Amsterdam時略顯疲態,命中率下降,只能以14:21落敗,未能逃過出局一劫。

Team Hong Kong。(張倩儀攝)

+ 8

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽八強對賽:



14:50 塞爾維亞 UB VS 比利時 Antwerp

15:25 拉脫維亞 Riga VS 立陶宛 Šakiai

16:00 中國 Beijing VS 荷蘭 Amsterdam

16:35 奧地利Vienna VS 蒙古 Ulaanbaatar