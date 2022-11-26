【FIBA 3X3】港隊僅負奧運冠軍隊4分　無一倖免出局無緣八強

撰文：張倩儀
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周六（26日）4支香港代表隊出戰FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽資格賽，最後只剩甲一洋將為主的Team Hong Kong突圍。
面對奧運冠軍隊、拉脫維亞的Riga，Team Hong Kong憾負18：21，壓軸再對荷蘭Amsterdam，以14：21落敗，首日港隊無一倖免。

香港代表Team HKG Island、Kowloon和Wu Kai Sha均在FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽資格賽中出局，僅得由泰那、奧斯汀、百德新里和文俊浩組成的Team Hong Kong順利晉身正賽。

4支港隊首日全部難逃出局命運。（張倩儀攝）
（張倩儀攝）

首戰雖然對上奧運冠軍，但Team Hong Kong表現毫不輸蝕，在落後1：7下，憑百德新里一球兩分開始追分，泰那火力全開全場攻入9分，更一度反超16：15。比數緊咬，Team Hong Kong在Riga攻入第20分時，部署一個攻勢，卻因失誤終結賽事，最後以18：21憾負。

賽後，奧斯汀解畫表示原先部署用一個單擋，讓泰那完成「Last Shot」但最後因溝通問題告吹。面對奧運冠軍，香港代表表現完全不失禮，更出現勝利曙光，奧斯汀笑言：「對手很聰明，打法也很體力化，不過不管對手是誰，我們的目標都是上場（比賽）然後贏球。」他認為如果有更多時間磨合，一定可以給對手更大的挑戰。

面對奧運冠軍，香港代表表現完全不失禮。（張倩儀攝）
今場獨取26分的主將Karlis Lasmanis也不諱言港隊表現出乎意料之外。（張倩儀攝）

在港隊身上感受到壓力的Riga，今場獨取26分的主將Karlis Lasmanis也不諱言港隊表現出乎意料之外：「我們沒有預計港隊會打這麼好，非常強悍，這當然是很不好的想法，因為我們輕視了對方的實力。」Karlis補充道，香港隊擁有很好的1打1球員，才讓他們在來港12小時內訓接一場硬仗。不過，Team Hong Kong在最後一戰對上Amsterdam時略顯疲態，命中率下降，只能以14：21落敗，未能逃過出局一劫。

Team Hong Kong。（張倩儀攝）
+8

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽八強對賽：

14:50 塞爾維亞 UB VS 比利時 Antwerp
15:25 拉脫維亞 Riga VS 立陶宛 Šakiai
16:00 中國 Beijing VS 荷蘭 Amsterdam
16:35 奧地利Vienna VS 蒙古 Ulaanbaatar

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