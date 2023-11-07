FIBA 3X3香港大師賽｜甲一球員組香港代表隊　16強會師維園爭冠

相隔一年，FIBA 3X3世界巡迴賽——香港大師賽回歸，將於本月25、26日假維多利亞公園舉辦。早前於Hong Kong Quest勝出的「Team Wu Kai Sha」將會成為香港唯一代表，與世界列強爭標。

去年爭取到參賽資格，卻因出戰亞洲盃外圍賽預賽而缺陣的許烜行，笑言會把握接下來的甲一賽季空檔，「全力用這個球練，以正賽為第一個目標。」



FIBA 3X3世界巡迴賽再臨香港，於維園足球場搭建的FIBA正規三人籃球場進行。賽事會有16支球隊角逐，包括：中國杭州、美國奧馬哈、瑞士洛桑、法國巴黎、立陶宛羅東華里斯、比利時安特衛普、黑山波多里察等。

香港也在16席之內，由甲一球員蔡龍德、許烜行、楊瑞鴻，夥拍乙組安邦外援馬哈拉組成「Team Wu Kai Sha」。

FIBA 3X3世界巡迴賽今月重臨香港。（張倩儀攝）

其中，許烜行隨NBL完季回歸甲一聯賽，現效力飛鷹，在過去多場賽事提升了不少狀態：「比賽的感覺還是差一點，不過打（3X3）本地資格賽時，感覺到自己的體能和對抗有進步。」

上屆已在本地資格賽取得資格，卻因為港隊出戰亞洲盃外圍賽預賽，而錯失3X3賽事的許烜行，身高1.72米無奈是身形較為輸蝕，所以他強調自己要在外圍彌補：「幸好明天（甲一）對完南華，可以有一個月時間空檔，這段期間我會全力連射這顆球。」他舉了舉手中的三人賽專用籃球，笑言一定會把握時間熟習手感。

上年錯過賽事的許烜行，直言為今次賽事積極備戰。（張倩儀攝）

「Team Wu Kai Sha」除了有速度型、外圍投射準繩的許烜行和楊瑞鴻，內線有經驗豐富的蔡龍德和馬哈拉坐陣，球員望能一步步爭取更好成績。「我們對大家都很有信心，不會只追住一個點打，有機會大家都會放膽進攻。」阿行表示，第一目標期望能打入正賽，「見步行步！」

值得一提，外援馬哈拉曾於中國內地參加全國男子三人籃球超級聯賽，並勇奪過冠軍。在沒有教練領軍的三人籃球賽中，經驗球員角色重要，對香港代表無疑會有經驗加成。