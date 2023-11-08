2023維港泳/世界場地越野車錦標賽周末舉行　即睇活動及封路安排

多項備受矚目的體育盛事都會在11月舉行，今個周末首先有維港泳、FIA世界場地越野車錦標賽、香港高爾夫球公開賽、飛越大嶼 by UTMB及香港足球高級組銀牌4強，本文為大家介紹各項活動及有關封路安排。



香港高爾夫球公開賽4位注目球手日前參加開球禮，左起：亞巡賽明星球手塔布埃納、LIV 高爾夫聯賽個人賽季總冠軍古奇、2022 年英國公開賽冠軍史密夫和亞運金牌得主許龍一。（公關提供）

香港高爾夫球公開賽

日期：11月9至12日

地點：粉嶺香港高爾夫球會

開賽時間：11月9日早上6：35

參賽著名球手：許龍一、列特（Patrick Reed）、史密夫（Cameron Smith）、古奇（Talor Gooch）

香港高爾夫球公開賽過往一直是一年一度的本地體壇盛事，惟因疫情而停辦4年，到今年終於復辦，參賽球手除了去年的英國公開賽冠軍史密夫、LIV聯賽個人賽季總冠軍古奇、2018年美國大師賽冠軍列特外，還有香港球星、剛在杭州亞運奪得男子個人金牌的許龍一。

FIA世界場地越野車錦標賽首次在亞太區舉行。（世界場地越野車錦標賽香港站官網）

FIA 世界場地越野車錦標賽，中國香港站–年終賽2023

日期及時間：11月11日至12日

地點：中環海濱活動空間

世界場地越野車錦標賽首次在亞太地區舉行，賽事將在香港中環海濱活動空間的一條 1225米長的賽道上演最後一站，賽道由碎石（37%）和柏油路（63%）交替組成。賽事首日會上演世界場地越野車錦標賽的第9回合及香港越野拉力錦標賽第1回合，次日則舉行世界場地越野車錦標賽的第10回合及香港越野拉力錦標賽第2回合。

FIA 世界場地越野車錦標賽香港站的賽道。（世界場地越野車錦標賽香港站官網）

場地亦有音樂表演、車展等活動，包括會展出純電動Volvo AI 智能工作車；另外亦會發售飲料及食品。目前門票仍有發售，單日最低價為305港元的企位，到最高價的970元座位，購買兩日票會更便宜。另外亦設有3歲以下兒童GA票，一般門票的持票人最多可免費攜帶2名兒童（3歲以下）； 18 歲以下觀眾可購買「U18門票」，詳情可到官方售票平台查閱。

相關封路路段：

耀星街、介乎民耀街與龍合街的一段龍和道、介乎中環及灣仔繞道隧道（西行）灣仔出口與龍合街的一段龍和道（西行）、介乎添華道與民耀街的一段龍和道（西行）、添華道及介乎立法會道與添華道的一段龍和道（西行）（前往行政長官辦公室、政府總部停車場及中國人民解放軍陸軍軍營的車輛除外）、介乎龍景街與會議道的一段分域碼頭街（東行）、中環及灣仔繞道隧道（西行）通往金融街的支路。

另外，多段道路及交通安排均有改動，詳情可參閱運輸處通告。

2022年維港泳。（資料圖片）

新世界維港泳2023

日期：2023年11月12日（星期日）

開賽時間：上午7時30分

地點：灣仔金紫荊廣場公眾碼頭至尖沙咀星光大道

參賽者人數：約4000人

今屆維港泳參賽名額增至4000個，是自2011年復辦以來最大規模的一屆，除了復辦國際組賽事，亦首次邀請粵港澳大灣區泳手參與，並繼續分為「競賽組」和「優悠組」，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。

另外，賽會將在比賽當日在星光大道終點區旁邊的水域，設置海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」，透過在大型船隻上搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施，讓公眾遊玩。

封路措施：博覽道交界以北的一段博覽道東（金紫荊廣場外）（包括上落客區）將於2023年11月12日凌晨零時至下午1時期間臨時封閉，禁止所有車輛駛入（緊急車輛除外）。

飛越大嶼是本地焦點山賽之一。（飛越大嶼 by UTMB官網）

飛越大嶼 by UTMB 2023

日期及時間：11月10日晚上10:00至11月12日晚上6:00

地點：大嶼山

一年一度的大型山賽，共分為4組賽事，除了原有的25公里、50公里、100公里，亦新增更長距離的129公里賽事。賽道橫跨兩個郊野公園，超過8成為越野路段，中間途經大澳漁村、天壇大佛和寶蓮寺等等著名景點。參加UTMB140賽事的本地選手包括張敏怡、黃遠靜等。

高級組銀牌4強

日期：11月11日及12日

開賽時間：下午3時

地點：香港大球場

賽程：11月11日-東方對標準流浪、11月12日-傑志對理文

票價：待定

高級組銀牌一向是本地足球聯賽全季第一個決出冠軍的錦標，周六有東方對老牌球隊流浪，周日的傑志對理文，雙方都被視為奪冠的熱門份子，當中理文未曾贏過高級組銀牌，而傑志則曾8度封王。

封路安排：

下列道路將會封閉，禁止所有車輛駛入： (i) 加路連山道由其與禮頓道東面交界至棉花路之間的一段道路； (ii) 介乎新寧道與開平道之間的一段希慎道(西行)； (iii) 介乎蘭芳道與希慎道之間的一段利園山道(專線小巴除外) (如有需要)；及 (iv) 連道(北行)下山方向(前往連道1、3、5及7號的車輛除外) (如有需要)。