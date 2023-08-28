維港泳2023︱11月12日上演參賽名額增至4000個　附報名及水試資訊

中國香港游泳總會（泳總）主辦的「新世界維港泳」今年11月12日上演，參賽名額增至4000個，為2011年復辦以來規模最大。

比賽8月30日（周三）上午10時起接受網上報名至9月18日截止。今屆賽事將復辦國際組賽事，更首次邀請粵港澳大灣區泳手參與。



新世界維港泳2023在今年11月12日上演，參賽名額增至4000個，為2011年復辦以來規模最大。（公關提供）

維港泳2023賽事繼續分為「競賽組」和「優悠組」，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。

「競賽組」泳手需通過水試或持有其他認可成績，男女子組各成績最快的首100名泳手將可參賽；「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會進行抽籤，並於9月28日上午11時公布抽籤結果及水試名單。「優悠組」中籤泳手須於10月8、14或15日參加水試，水試結果及參賽名單將於10月24日上午公布。

新世界維港泳2023比賽路線。（公關提供）

「新世界維港泳2023」資料

比賽日期及時間／2023年11月12日（星期日）上午7時30分

網上報名日期／2023年8月30日上午10時至9月18日晚上11時59分



抽籤結果公佈日期／2023年9月28日上午11時

抽籤結果公佈方法／於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱



水試名單公佈日期／2023年9月28日上午11時於泳總及新世界維港泳網頁公佈



水試日期及地點

2023年10月8日（中山紀念公園游泳池）

2023年10月14日（中山紀念公園游泳池）

2023年10月15日（喇沙書院游泳池）



水試結果及參賽名單

公佈日期／2023年10月24日 上午11時

公佈方法／於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱

