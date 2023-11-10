劍擊世界盃｜羅浩天小組全勝　與朱詠翹攜手闖阿爾及利亞站正賽

劍擊國際賽賽季今周末開鑼，佩劍隊打頭陣，在阿爾及利亞出戰世界盃首站，羅浩天與朱詠翹分別在小組賽脫穎而出，直接打入正賽圈。



杭州亞運後不足兩個月，劍擊港隊再度踏上征途，佩劍隊今周遠赴非洲阿爾及利亞出戰世界盃，男﹑女子隊各派4人，女子隊以亞運原陣出擊；男子隊則由梁天晴取代周頌羲。

阿爾及利亞站世界盃周四（9日）率先舉行男﹑女佩的預賽，女子隊先登場，朱詠翹（Apple）取得5勝1負，小組賽總排名第12直接打入正賽圈（編按：小組賽前16名直接晉級），Apple在今日上演的正賽圈將與韓國的崔世彬（Choi Sebin）爭晉級隊友。

薛雅齊及歐倩瑩同樣打入淘汰賽，惟分別不敵波蘭及主場的阿爾及利亞劍手，無緣晉級，而梁洛文則小組賽出局。

朱詠翹成為女佩唯一一名晉級的劍手。（資料圖片／鄭子峰攝）

男子隊方面，羅浩天在小組賽5戰全勝，直接取得正賽圈的資格，新賽季有個好開始，周日的首圈將遇上今年非錦賽銀牌得主﹑20歲的埃及劍手Adham Moataz。陳樂熹小組賽錄得5勝1負，未能直接過關，其後淘汰賽先挫印度劍手，惜以11：15憾負德國劍手，與首度躋身正賽圈只差一步。

世界排名30位的何思朗小組僅取2勝，意外地未能出線，與梁天晴一同小組賽止步。

羅浩天小組賽全勝，直接打入阿爾及利亞站的正賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

除了佩劍世界盃，男﹑女子重劍及男子花劍亦在今周末舉行世界盃分站，張家朗﹑蔡俊彥等港將在土耳其伊斯坦堡出戰；江旻憓領女子重劍在意大利爭冠；男子重劍則在瑞士伯恩舉行分站。