劍擊．會長盃｜蔡俊彥本地賽兩連冠　新賽季放眼奧運資格

戰畢杭州亞運後，劍擊港將回歸香港，在國際賽開季前出戰本地賽，蔡俊彥（Ryan）與張家朗在男子花劍4強碰頭，蔡以15：11擊敗隊友入決賽，再以15：14險勝吳諾弘奪冠。

以本地賽冠軍迎接國際賽賽季，Ryan坦言獲得不及世界盃獎項般快樂，對花劍港隊而言，新賽季最大的課題必定是爭奪奧運資格，即使「壓力山大」，他深信自己可以應付，向着巴黎奧運的團體賽資格邁進。



「會長盃劍擊錦標賽」的花劍及佩劍項目今日（29日）於宣道國際學校上演，男子花劍的決賽並非由張家朗及蔡俊彥包辦，二人在4強碰頭，過往兩人多次交手，蔡俊彥往績上較為輸蝕，但Ryan今仗佔上風一直領先，即使張家朗末段力追3分，蔡俊彥依然以15：11擊敗隊友入決賽。

蔡俊彥與傷癒不久的吳諾弘爭冠軍，Ryan稍為落後，中段曾被拉開3分差距，及後隨即收復失地，追成11：11平手，末段吳諾弘連取2分，陷入失冠邊緣的蔡俊彥繼續沉着應戰，最終連取3劍反勝，以15：14險勝奪冠。

蔡俊彥連贏兩個本地賽冠軍，他歸功早前的兩星期交流訓練、日本及法國花劍隊來港集訓，港將們一連兩星期的密集兼高強度訓練，Ryan坦言獲益良多，「日本隊是現時的世界第一，6名國家隊劍手來港，與他們打了很多高強度、有質素的訓練賽，心態上習慣了硬仗，與高水平劍手對碰，心態比以往穩定，畢竟與隊友對練太多有點適應，所以在今次訓練營都有所得着。」

港隊男花11月初將赴土耳其，出戰新賽季首站世界盃，以冠軍接迎國際賽開季，但蔡俊彥直言不會太過高興，因為他的專注力已放在爭奪奧運資格上，而壓力亦已悄悄地來臨。縱然港隊男花暫排亞洲第一，要穩奪入場券，未來4站必定要有好成績。

「會長盃劍擊錦標賽」男子花劍蔡俊彥封王。（鄭子峰攝）

「每次爭奧運資格，都有一種好想爭完就即刻退役嘅感覺。」蔡俊彥如此直白地形容奧運爭分是什麼一回事，因為每次勝負都關乎到奧運資格，每一分、每一場也相當重要，這種壓力叫人不勝負荷，Ryan依然會如常堅持下去。

「（爭奧運）壓力一定有，但我相信大家有上次奧運積分賽的經驗，加上十多年的劍齡，大家都有能力應付這種壓力。本身以為今次較樂觀，豈料同樣難捱，每次都有沉重的壓力，就算我有能力應付，這壓力足以令我想掛劍、或休息一年的感覺，但我依然會繼續下去。」

吳諾弘負傷入會長盃男花決賽。（鄭子峰攝）

吳諾弘負傷入決賽：我都諗過退役

自今年5月的上海大獎賽後，吳諾弘右手一直受傷患所困，有時當他發力都會痛，醫生又不建議他施手術，為了改善傷患，他早前注射PRP針，其後一直休息至上星期，與日本隊一同訓練。

吳諾弘的傷勢似乎沒有太大改善，今日開賽前需吃止痛藥，對今次比賽沒抱太大期望，Lawrence今日先後擊敗楊子加及崔浩然兩位港隊隊友，他坦言對戰果感喜出望外。

「一直受手傷所困，當傷勢有好轉時，然後又撞到，想打又打不了，不斷循環，每次都好洩氣。縱然世大運贏得團體金牌，但因為受傷參與不多，有種『黐隊友』的感覺，令我更加猶疑，覺得自己打不到，更曾經『亂諗嘢』想過退役，這幾個月是我生涯的低潮期，但如今卻奪得亞軍，雖然不是第一次（奪得公開賽獎項），但對我永遠都會記得這個第二。」