維港泳︱傷殘長者第九度完賽　笑言如過三關：有能力何不參加？

維港泳之所以設有競賽組跟優悠組，就是為了讓運動員以外、熱愛游泳的人也能享受箇中樂趣。

「常說上帝關了一道門，就會開一扇窗，我是傷殘人士，陸上運動不太適合我，感謝衪讓我有機會游泳。」第九度參加維港泳的黃先生如是說。

攝影：蘇煒然



自言已年過65歲的黃先生需要輪椅代步，他指自己腰下無力，僅靠雙手去游，但至今已習泳40年。能夠完成個人第九次維港泳比賽，他認為難度不低，笑言參賽如同「過三關」。

黃先生因行動不便，要由救生艇接送上岸。（蘇煒然攝）

第一關是大會要求60歲以上人士必須提供醫生紙才能參與，「多謝醫療團隊信我能應付到」；他也通過第二關「抽籤」跟最後一關「水試」，「大會要求45分鐘內完成1500米，我為此下了苦功，數個月前已在泳池練習，一心就為了過關，所以真的台上一分鐘，台下十年功，其實所有泳手都付出很多」。

黃先生需以輪椅代步。（蘇煒然攝）

因行動不便，黃先生未能獨自前往起點，他透露多得中國香港游泳總會安排，讓救生員把他抱上救生艇，再開往起點與健兒們一同出發。

然而由於今年賽事「逆水」，亦比以往大浪，令他「飲」了至少5至6次海水，「辛苦，之前未曾『飲』過這麼多次水，幸好我抱着運動員心態，因為與這麼多人一起游，有君子之爭的感覺，大家互相影響，提高了我的技能跟信心。」

能夠堅持參與維港泳多年，他坦言全賴義工朋友的幫助及支持，也感激家人的鼓勵：「兒子知我參賽，也報名陪我。他們是我的最大推動力。我也認為，若我仍有能力仍不參與，年紀再大肯定會追悔。」

由於身體狀況不穩，黃先生不肯定來屆是否繼續出賽，但他已很感恩，「上帝關了一道門，就會開一扇窗，感激仍有游泳，讓我仍有運動可以參與」。