新世界維港泳｜約3000健兒逆流游向尖沙咀　佛山泳手指願望成真

一年一度的新世界維港泳今日（12日）舉行，通過水試的3,000多名健兒分六批下水，今年首邀粵港澳大灣區泳手參與。今日吹東北風，泳手要由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙咀星光大道，更需出力與逆流鬥力。在新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛鳴槍後，競賽組健兒朝着對岸終點站游去。

佛山市游泳協會亦有出席今日賽事，該會主席指，維港泳是不少人都願望，今日終於成真，心情澎湃。



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佛山市游泳協會主席梁先生指，今日連同30位隊友到港參加維港泳，他表示，心情澎湃，「好開心嚟到香港，呢個國際之都參加呢個盛會。」他又指，以往亦有冬泳的習慣，即使5、6度亦會照常游水，因此今日的天氣未受影響，「嚟游維港係好多人嘅願望。」

中四的梁同學與三位同學參賽，四位均為泳隊成員，他們表示，心情十分興奮，因為上年沒有抽中，未能參加。他指，今次是第二次參賽，心情沒上次那麼緊張，今次亦沒有目標成續，「諗住慢慢游，享受一下。」

參加過維港泳三次的阿的表示，前一日盡量放鬆，今日會盡力。他又指，天氣比較涼但沒有下雨，認為問題不大。

▼2022年10月23日 新世界維港泳第二度疫情下舉行▼



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去年賽事在10月23日舉行，當時口罩令仍生效，故參賽泳手在落水前才可除下口罩，上岸後又要即刻戴回口罩，十分不便。不過今日則不同，疫後復常口罩令早已取消，泳手省卻麻煩。

賽事分競賽組及優悠組，競賽組於早上7時半開始，參賽者都是泳壇精英，要爭取好成績。絕大部份參加者列入優悠組，共分五批落水，當中有小飛魚、粵港澳大灣區參加者及本地參加者。

天文台預測顯示，今日吹和緩至清勁東北風，離岸及高地間中6級（強風）。參賽者由灣仔向北游向尖沙咀要逆流而行，料會較為吃力。

▼11月11日 全港首個海上遊樂場有得玩▼



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另外，大會今年有新搞作，於星光大道終點區旁邊的水域舉辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」，兩艘大型船隻上搭建彈床、鞦韆、滾輪、水泡池、維港泳標誌「巨型浮波」，以及長達十米的「巨型飛天泳手」六大遊樂打卡設施，活動只限一日。

開放時間上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加，現場不設即時預約或排隊後補名額安排。大會昨公布有逾萬人報名，已抽出幸運兒。

▼11月9日 全港首個海上遊樂場設施泊岸▼

