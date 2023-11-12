維港泳︱亞運港將登國際組前列　讚場面熱鬧震撼：被打很多次

「新世界維港泳2023」周日（12日）於維多利亞港舉行，眾泳手由由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至終點尖沙咀星光大道，全長約1公里。今屆賽事有近4000名泳手參加，規模為2011年復辦以來最大；比賽分競賽組及優悠組，當中競賽組再細分為國際組、公開組及學校組男、女子個人賽，於今早7時30分同時開賽。

於杭州亞運出戰馬拉松游泳的兩名港隊代表聶芷彥及冼展霆，2021年曾一同稱霸公開組男、女子個人賽，兩人今屆參戰國際組。比賽時維港陰天多雲，有風且大浪，但習慣在公開水域比賽的兩人認為表現未有受到影響。反而多人同時出發落水的情況，成為了他們的最大考驗。

攝影：蘇煒然、袁志浩



競賽組賽事多人同時出發，如何突圍而出，對游手來說是個考驗。（蘇煒然攝）

冼展霆坦言氣氛熱鬧，更感到十分震撼：「世錦賽也只60、70多人一起出發，但剛才真的許多人，所以我一向很喜歡維港泳這個盛事。」

聶芷彥以15分53.7秒贏得季軍，她表示，今屆跟多名在國際賽時會碰頭的對手一起在維港比賽，感覺神奇有趣，強調體驗跟以往相差很遠：「我至少參與了四屆，今次難游一點，因為非常多人同時落水，一開始我被打了很多次，基本上打的次數比我平時在國際賽多，有幾下都幾痛，痛了幾十秒。不過刺激性和競爭性強，相對好玩一點，很期待下一屆。」

亞運港隊馬拉松游泳代表聶芷彥（右）及冼展霆（左），於國際組分別獲得第3及第4名。（袁志浩攝）

冼展霆最終游出15分05.2秒，僅獲「梗頸四」，他上水後一度面露苦況，原來是前兩天患了重感冒，賽前需服藥「頂硬上」。他形容過程「辛苦」、「難以集中」，一邊游一邊咳，「肉體上大打折扣」。「但我不會讓自己覺得病是一個藉口 ，依然用一個全力去贏的狀態去游。」

他透露今早全靠意志支撐才能起床，「如果我是代表自己參加公開組，我會選擇不游，因為不想影響到之後準備的大比賽。但今次很開心受邀代表香港出賽，無論什麼時候香港隊需要我，不論什麼原因，我一定會出席。」冼展霆透露，自己有機會前往意大利集訓，而兩人均會為明年的世錦賽做準備，爭取奧運資格。

冼展霆上岸後表情甚為痛苦。（袁志浩攝）

至於香港游泳代表施幸余，今屆首度由優悠組轉戰競賽組，成績不算理想。她打趣指因為過往看見有人領獎，渴望領獎而報名，但發現原來「游海」很辛苦，「其實我沒太多遊海經驗，上一次可能已是15歲時。今天一開始已很大浪，大家又不停踢水，我不知道應該跟着誰游，結果我一直靠邊遊，但身旁沒有人，心想糟糕了，懷疑是不是游錯了，所以為我完成了這個賽事而自豪。」

她笑言下年應會「回歸」優悠組，輕鬆地游便算，「本以為都是游水很容易，現在真心佩服那些長途游手，算是有了在游水世界內不同的體驗。」

施幸余今屆首戰競賽組，坦言比想像中辛苦。（袁志浩攝）

施幸余本入選了今屆亞洲室內運動會的港隊名單，但比賽由今年11月延遲到明年2月於泰國舉行，剛落選杭州亞運的她表示，明年奧運會以教練身份協助後輩，並指如果未來無法再入選參與比賽，會認真考慮退役，「看看有什麼比賽可以參加，仍希望試一下，盡量繼續練習」。