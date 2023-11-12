桌球｜張家瑋鄭宇喬創歷史　香港首奪IBSF隊際世界冠軍

香港桌球運動員張家瑋及鄭宇喬，榮膺世界冠軍。

國際桌球總會（IBSF）世界錦標賽，兩人在隊際賽決賽以局數4：2擊敗塞浦路斯，這是港隊歷來首次於這個賽事奪得隊際金牌。



早在傅家俊年代，香港桌球已曾揚威IBSF世錦賽。1997年，傅家俊曾於這個賽事贏得世界冠軍。

26年後，24歲的張家瑋在周五（10日）已個人賽奪得亞軍，雖然與金牌無緣，但他是繼傅家俊後第二名躋身這個賽事男子個人賽決賽的球手，已將名字寫入史冊。

張家瑋（左）及鄭宇喬膺世界冠軍。（香港桌球總會提供）

今天（11日），他伙拍隊友鄭宇喬再下一城。兩人在隊際賽過關斬將，小組賽3戰全勝晉級淘汰賽，再先後擊敗愛爾蘭、伊朗和波蘭，殺入決賽，其中4強鬥波蘭一役，二人一度徘徊出局邊緣，第6局力挽狂瀾追至3：3，張家瑋在第7局單人賽決勝。

今日決賽，他們面對塞浦路斯的Michael Georgiou/Antonis Poullos，張家瑋以0：81先失第一局，鄭宇喬以75：19扳平。第三局為雙人賽，兩人大勝70：1；第四局張家瑋贏70：15。塞浦路斯雖於第五局追至局數2：3，但第六局張家瑋及鄭字喬再贏95：0，為香港首度贏得IBSF隊際世界冠軍。