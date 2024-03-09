香港國際桌球明星挑戰賽2024｜賽程攻略／教你半價搶飛睇奧蘇利雲

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜桌球界盛事香港國際桌球明星挑戰賽將於3月25日開鑼！挑戰賽將雲集多名球星，奧蘇利雲和傅家俊等，合演連場頂級桌球大戰。到底比賽有甚麼看點？3組門票要怎選擇？《香港01》「好食玩飛」為大家整合懶人包，包括賽程、門票優惠、注意事項等資訊，即看下文！



早前美斯事件令一眾足球迷大失所望，奧蘇利雲就「抽水」拍片，承諾桌球迷一定不會缺席香港的表演賽，並表示香港是他最愛的城市。（bbsa.hkg@instagram）

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜門票優惠／賽程時間表／注意事項懶人包

3月25日及3月26日一連兩日的挑戰賽共有6場賽事，今年挑戰賽將於⾹港伊利沙伯體育館舉行，包括天才傳奇球星「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan 又譯奧蘇里雲）、「準神」卓林普（Judd Trump 又譯特林普）、「黃金左手」威廉斯、英國名將利素禾斯基及中國超新星斯佳輝，還有香港東道主球手傅家俊都將會上場獻技。戲肉當然是去年決賽不敵奧蘇利雲的傅家俊與他再度對決，以及世界排名第一的奧蘇利雲和第二的卓林普的頂上大戰。到底傅家俊能否一雪前恥？讓我們拭目以待！👉$0免手續費購票

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜香港國際桌球明星挑戰賽賽程表

日期：2024年3月25日

開賽時間：13:00（奧蘇利雲vs威廉斯）

開賽時間：15:00（卓林普vs利素禾斯基）

開賽時間：19:30（奧蘇利雲vs傅家俊）

2024年3月26日

開賽時間：12:00（威廉斯vs斯佳輝）

開賽時間：15:00（利素禾斯基vs傅家俊）

開賽時間：19:30（奧蘇利雲vs卓林普）

*賽程有機會調整，以主辦方最後公佈為準



香港國際桌球明星挑戰賽2024｜三組門票怎選擇？

打算購票入場桌球迷要注意，由於每張門票僅能觀賞一天的賽事，想看特定的明星對決，就要看清楚購票內容了。門票分為GroupA、B、C三個組別，GroupA和B分別為3月25日及26日的賽事，場地劃分四區。👉睇半價換購方法

3月25日（GroupA）：

重點項目：世界一哥奧蘇利雲與傅家俊將在這場比賽再次交鋒，而且奧蘇利雲還會出席兩場賽事，如果是奧蘇利雲的粉絲，可購買此門票。

3月26日（GroupB）：

重點項目：世界一哥奧蘇利雲與排名第二的卓林普決鬥；中國超新星斯佳輝亦只會出現在這場賽事，想目睹這位新星對決威廉斯，可購買此門票。

3月26日（GroupC）：

重點項目：GroupC為傷健大使表演賽，在26日晚上10點舉行，票價統一$3,380，不設劃位。

*賽程有機會調整，以主辦方最後公佈為準

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜票價及門票優惠

經《01空間》在2月21日至22號期間優先購票，可享免手續費優惠，更可以01積分以半價換購座位BCD區門票。

GroupA、B票價（有關票務資訊，以售票單位公布為準）：

A區：$3,380

B區：$1,190（原價：$2,380）

C區：$690（原價：$1,380）

D區：$440（原價：$880）

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GroupC票價：

$3,380（比賽於3月26日晚上10:00舉行）

售票途徑：城市售票網、Trip.com、攜程旅行

取票地點：⾹港伊利沙伯體育館服務櫃枱

⾹港伊利沙伯體育館座位圖（無疆界體學院）

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜甚麼情況下可以「回水」？

根據主辦單位無疆界體學院官網顯示，售出的門票不設退款或退換。但如因惡劣天氣而導致該天比賽時間少於一小時，持票人方可申請退票。賽會將於48小時內透過大會網站公佈退款手續。而持票人必須出示有效購票記錄及電子門票才可索取退款。所有退款安排均不適用於贈票持有人。

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜比賽期間可以拍照及錄影嗎？

如果想拍下球星英姿的人要注意了，在比賽進行期間，持票人一律嚴禁使用閃光燈拍照、拍攝影片、錄像及進行直播。另外，基於安全理由，進場時工作人員可能會檢查手袋、背包以及隨身物品。

詳細售票條款及守則詳情

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜直播詳情

香港國際桌球明星挑戰賽暫時未有公布直播資訊，如有消息將盡快更新。

香港國際桌球明星挑戰賽2024｜日期及地點

日期：2024年3月25日至3月26日（星期一至二）

時間：13:00至19:30（3月25日）；12:00至19:30（3月26日）

地點：⾹港伊利沙伯體育館（香港灣仔愛群道18號）

前往方法：港鐵灣仔站A3出口步行12分鐘／銅鑼灣站A出口步行12分鐘



（賽程有機會調整，以主辦方最後公佈為準）

👉$0免手續費購票