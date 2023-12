桌球明星挑戰賽｜奧蘇利雲明年3月訪港　票價參考美斯最貴3380

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將會在2024年3月25至26日在伊利沙白體育館舉行,有份參賽的東道主球手傅家俊、「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)、卓林普(Judd Trump)、利素禾斯基(Jack Lisowski)和威廉斯(Mark Williams)周六(23日)出席記招。



利素禾斯基(左二)、奧蘇利雲(左三)和傅家俊(左四)出席記招。(高詩琦攝)

賽事將會在3月25日及26日上演,兩日均有不同戲碼(見下表),25日的壓軸焦點為傅家俊對奧蘇利雲、26日則有奧蘇對卓林普。票價方面分4種,最低價為880港元,另有1380、2380和最貴的3380元,票價比起去年在紅館舉行、全場爆滿的香港世界桌球大師賽(100至580港元)貴出不少。

賽程表:

2024年3月25日

12:00 奧蘇利雲 Vs 威廉斯

15:00 卓林普 Vs 利素禾斯基

19:30 奧蘇利雲 Vs 傅家俊



2024年3月26日

12:00 威廉斯 Vs 斯佳輝

15:00 利素禾斯基 Vs 傅家俊

19:30 奧蘇利雲 Vs 卓林普



出席記招的球手來去匆匆,當中姍姍來遲的卓林普分享感受時指,雖然香港近日天氣寒冷,但他認為比起英國,香港的天氣十分溫暖,這位早前贏得大師賽冠軍的英國球手很快又離場;威廉斯則在卓林普離開後才到場,參加開球禮。

傅家俊在記招上笑道:「我充滿信心不會打出147啦,還是交給專家們吧!」又表示來年出戰桌球明星挑戰賽會以較輕鬆的心情應戰,「上次香港大師賽大家都睇得好開心,今次賽事表演形式較重,大家都會較輕鬆。」他在記招後匆匆離開,未有受訪。

眾球手參加開球禮。(高詩琦攝)

奧蘇利雲則大顯親民,與現場嘉賓自拍,來者不拒,他接受香港媒體訪問時,透露特別喜歡到訪亞洲,認為無論是賽事的宣傳和球迷的態度,都較英國好:「中華地區的賽事在宣傳方面做得很好,會感覺到是特別的比賽;但在英國的比賽,感覺總是不太特別。」

「火箭」續道:「我想參加最好的比賽、在最好的觀眾面前和在最好的場地比賽,能感覺到更多支持。比起在我自己的國家,亞洲的人好像更喜歡我呢,被喜愛的感覺很好,所以我會更常來;但在英國,我獲得的支持好像沒那麼多,無論我去泰國、香港、內地,都獲得很多支持……年輕的時候也許不會在意這些,但年紀大了之後,就想讓身邊都是對自己好的人、好的環境。」

奧蘇利雲認為自己在亞洲更受歡迎。(高詩琦攝)

講到他早前曾批評部份球手打法沉悶,認為應找方法懲罰或制止這類球手,奧蘇道:「我不喜歡任何沒有風格的運動,進攻型的打法總是吸引的,所以在足球我喜歡美斯、網球我喜歡費達拿、高球我喜歡活士……就算打高球時,打得沒有活士那麼好,至少嘗試一下用刺激的方式打波吧。對我來說,若人們不用「正確的方式」打波,對於任何體育項目來說都是不好的。」

談到即將踏入2024年,他坦言自己沒有新年目標和願望,「只是想過好每一天,開心、健康就好,享受人生是最重要的。」他又指,對於退役暫未有想法,「我只是嘗試保持健康,若狀態好,我做任何事都會更好。我期待退役之後的生活,但也不知道這日子何時會來,若我開始常常輸波,也許就是時候放下桌球、享受不一樣的生活了。」

利素禾斯基表示香港是他最喜歡的城市。(高詩琦攝)

利素禾斯基則透露自己已來過香港兩次,「我有好朋友住在香港,所以感覺像回家……香港是我最喜歡的城市,雖然我也喜歡悉尼,但更喜歡香港。」他又指,知道去年在紅館舉行的世界桌球大師賽全場爆滿,「是氣氛最好的桌球比賽,桌球在香港很受歡迎,我已急不及待要參賽,我的目標是要贏。」

主辦機構無疆界體育學院執行主席許正道指,去年賽事票價低,「平飛被黃牛利用,對球手和主辦方都不公平,所以由票價入手,明白票價對比2022不同了,當然當時有政府支持,今次是私營機構(主辦),而且看到美斯(國際邁亞密對香港隊)表演賽的票價,價錢也傾向是在這個水平的。」他續指,今年在伊館舉行,「地方細咗,距離近咗,可觀程度也大了,也反映了在票價上,我們有做過調查,認為沒有超出負擔能力。」他指最貴的門票佔比不多,至少一半門票會公開發售,門票會在賽前約一個月開售。

另外,許正道透露賽事不設冠軍,「今次不會決出冠軍,會用獎金的方式,例如最高度數,但形式仍要跟贊助商談,到底是分開幾種獎金、或是只設一種較高額的獎金。」