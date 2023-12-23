桌球明星挑戰賽｜奧蘇利雲明年3月訪港　票價參考美斯最貴3380

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將會在2024年3月25至26日在伊利沙白體育館舉行，有份參賽的東道主球手傅家俊、「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、利素禾斯基（Jack Lisowski）和威廉斯（Mark Williams）周六（23日）出席記招。



利素禾斯基（左二）、奧蘇利雲（左三）和傅家俊（左四）出席記招。（高詩琦攝）

賽事將會在3月25日及26日上演，兩日均有不同戲碼（見下表），25日的壓軸焦點為傅家俊對奧蘇利雲、26日則有奧蘇對卓林普。票價方面分4種，最低價為880港元，另有1380、2380和最貴的3380元，票價比起去年在紅館舉行、全場爆滿的香港世界桌球大師賽（100至580港元）貴出不少。

賽程表：

2024年3月25日

12:00 奧蘇利雲 Vs 威廉斯

15:00 卓林普 Vs 利素禾斯基

19:30 奧蘇利雲 Vs 傅家俊



2024年3月26日

12:00 威廉斯 Vs 斯佳輝

15:00 利素禾斯基 Vs 傅家俊

19:30 奧蘇利雲 Vs 卓林普



出席記招的球手來去匆匆，當中姍姍來遲的卓林普分享感受時指，雖然香港近日天氣寒冷，但他認為比起英國，香港的天氣十分溫暖，這位早前贏得大師賽冠軍的英國球手很快又離場；威廉斯則在卓林普離開後才到場，參加開球禮。

傅家俊在記招上笑道：「我充滿信心不會打出147啦，還是交給專家們吧！」又表示來年出戰桌球明星挑戰賽會以較輕鬆的心情應戰，「上次香港大師賽大家都睇得好開心，今次賽事表演形式較重，大家都會較輕鬆。」他在記招後匆匆離開，未有受訪。

眾球手參加開球禮。（高詩琦攝）

奧蘇利雲則大顯親民，與現場嘉賓自拍，來者不拒，他接受香港媒體訪問時，透露特別喜歡到訪亞洲，認為無論是賽事的宣傳和球迷的態度，都較英國好：「中華地區的賽事在宣傳方面做得很好，會感覺到是特別的比賽；但在英國的比賽，感覺總是不太特別。」

「火箭」續道：「我想參加最好的比賽、在最好的觀眾面前和在最好的場地比賽，能感覺到更多支持。比起在我自己的國家，亞洲的人好像更喜歡我呢，被喜愛的感覺很好，所以我會更常來；但在英國，我獲得的支持好像沒那麼多，無論我去泰國、香港、內地，都獲得很多支持……年輕的時候也許不會在意這些，但年紀大了之後，就想讓身邊都是對自己好的人、好的環境。」

奧蘇利雲認為自己在亞洲更受歡迎。（高詩琦攝）

講到他早前曾批評部份球手打法沉悶，認為應找方法懲罰或制止這類球手，奧蘇道：「我不喜歡任何沒有風格的運動，進攻型的打法總是吸引的，所以在足球我喜歡美斯、網球我喜歡費達拿、高球我喜歡活士……就算打高球時，打得沒有活士那麼好，至少嘗試一下用刺激的方式打波吧。對我來說，若人們不用「正確的方式」打波，對於任何體育項目來說都是不好的。」

談到即將踏入2024年，他坦言自己沒有新年目標和願望，「只是想過好每一天，開心、健康就好，享受人生是最重要的。」他又指，對於退役暫未有想法，「我只是嘗試保持健康，若狀態好，我做任何事都會更好。我期待退役之後的生活，但也不知道這日子何時會來，若我開始常常輸波，也許就是時候放下桌球、享受不一樣的生活了。」

利素禾斯基表示香港是他最喜歡的城市。（高詩琦攝）

利素禾斯基則透露自己已來過香港兩次，「我有好朋友住在香港，所以感覺像回家……香港是我最喜歡的城市，雖然我也喜歡悉尼，但更喜歡香港。」他又指，知道去年在紅館舉行的世界桌球大師賽全場爆滿，「是氣氛最好的桌球比賽，桌球在香港很受歡迎，我已急不及待要參賽，我的目標是要贏。」

主辦機構無疆界體育學院執行主席許正道指，去年賽事票價低，「平飛被黃牛利用，對球手和主辦方都不公平，所以由票價入手，明白票價對比2022不同了，當然當時有政府支持，今次是私營機構（主辦），而且看到美斯（國際邁亞密對香港隊）表演賽的票價，價錢也傾向是在這個水平的。」他續指，今年在伊館舉行，「地方細咗，距離近咗，可觀程度也大了，也反映了在票價上，我們有做過調查，認為沒有超出負擔能力。」他指最貴的門票佔比不多，至少一半門票會公開發售，門票會在賽前約一個月開售。

另外，許正道透露賽事不設冠軍，「今次不會決出冠軍，會用獎金的方式，例如最高度數，但形式仍要跟贊助商談，到底是分開幾種獎金、或是只設一種較高額的獎金。」