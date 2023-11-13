第三屆香港運動及健康博覽詳情+票價+購票方法　香港01獨有優惠

第三屆香港運動及健康博覽將於2023年11月25日至26日在亞洲國際博覽館，現場設多個區域，包括瑜伽、健身、新興運動等，一張門票可以玩足全日，任上無限課堂。



現場有咩玩？

焦點活動1：新興運動體驗區

這個區域有多種新興運動讓公眾體驗，包括忍者障礙挑戰、閃避球、極限硬舉挑戰、VR室內高爾夫球及動力單車。

忍者障礙挑戰。

忍者障礙挑戰

受美國經典體育競技節目《American Ninja Warrior》以及日本競技節目《TBS SASUKE》啟發，障礙包括繩網、馬騮架、木具關卡及沙包等，透過不同關卡提升參加者的靈活度、柔軟度、耐力和平衡力。

閃避球

閃避球鬥智鬥力，六個閃避球更加刺激！

極限硬舉挑戰

健力體驗區設有專業導師在旁指導，講解如何使用不同健力器材，包括支架、杠鈴、精準重量，以及硬舉平台。

室內高爾夫球VR體驗區

以電腦3D虛擬實境令參加者「置身」世界各大知名球場揮杆，既能學習基本技巧，也能提升精細技術。

動感單車區

動力單車能提升核心肌肉、平衡力、心肺功能，同時以玩樂方式燃燒脂肪。

焦點活動2：四大展區

瑜伽舞台

專業導師帶領一系列嶄新瑜伽課堂，例如哈達瑜伽、力量瑜伽和串流瑜伽，導師陣容包括駐澳洲的瑜伽導師Dustin Brown、資深瑜伽導師Samrat Dasgupta、瑜伽導師Lisa Mak等。

瑜伽。

健身舞台

NTC Master Trainer Utah Lee及J-Lin合作創作出獨一無二的高效舞蹈訓練；Khiran Huston及Vili Fifita亦為今次博覽帶來系統化健身課程的全新套路，是全球首演；Break Dance香港亞運代表B-boy Think（曾子驊）及資深舞者Samuel Kong則帶來力量與美感兼備的舞蹈。

健身舞台。

B-Boy Think。

健康講座及餐飲區

將有超過12個健康講座，包括提升運動表現和減肥等。餐飲區則有過百個健康餐飲品牌，提供健康食品及營養資訊。

HYROX全球耐力賽

這個著名耐力賽，現於全球14個國家或地區舉辦，項目包括1公里跑步、緊接功能性健身訓練重複8次，參賽者可以個人身份或組隊參賽。

HYROX全球耐力賽

活動門票資料

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