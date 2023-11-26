前英格蘭領隊雲拿保斯離世　曾領三獅軍團晉96歐國盃四強

前英格蘭領隊雲拿保斯（Terry Venables）離世，享年80歲。他曾帶領英格蘭在1996年歐洲國家盃踢出好表現，晉身四強，球會方面，亦曾執教熱刺、巴塞隆拿及列斯聯。



前英格蘭領隊雲拿保斯（Terry Venables）離世，享年80歲。（資料圖片／Getty Images）

這位充滿個人魅力的教頭為紅褲子出身，球員年代先後效力過母會車路士、熱刺、昆士柏流浪和水晶宮。雲拿保斯在退役前效力的水晶宮展開教練生涯，繼而重返昆士柏流浪執教，1984至87年間更當上巴塞隆拿主帥。

1987年他重返另一舊東家熱刺，並引入連尼加（Gary Lineker）和加斯居尼（Paul Gascoigne），4年間為熱刺開創一段中興期，踢出華麗足球。1994年當上英格蘭領隊，1996年歐國盃決賽周前，卻被英國小報爆出他的愛將加斯居尼為首的大軍在香港友賽期間在夜店醉酒鬧事。不過主場出戰的英格蘭在加斯居尼、舒利亞等踢出水準下，勇闖四強，準決賽戰至互射十二碼才遭德國以6：5淘汰。當年射失最後一球的正是目前的英格蘭領隊修夫基。

即使未能捧盃，英格蘭在那屆賽事表現一直為人津津樂道，雲拿保斯的領軍功力亦獲一致好評。他在1996年離任轉教澳洲隊，繼而重返水晶宮、之後執教過米杜士堡和列斯聯。2006年再度出山，重返英格蘭擔任麥卡倫副手，惟因英軍未能晉身2008歐國盃決賽周雙雙被炒。

雲拿保斯的家人發聲明指出，他經歷長期疾病，在周六安詳離世。周日晚上熱刺主場對阿士東維拉一仗，賽前會默哀一分鐘，悼念這位前領隊。熱刺常因長年「獎盃櫃空空」被其他球隊支持者取笑，雲拿保斯卻在球員及領隊年代均為熱刺贏得英格蘭足總盃，成為球會傳奇，熱刺在聲明中稱，「球會對前球員及領隊雲拿保斯離世極度哀傷，我們向他的家人及朋友在這段困難時刻致以最深切慰問。為向他致敬，今日對阿士東維拉賽前會默哀一分鐘，我們的球員會臂纏黑紗。Terry，願你安息。」