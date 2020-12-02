【馬勒當拿逝世】加斯居尼憶球王醉人互動　球壇兩大天才癲瘋對決

馬勒當拿上周逝世，幾乎每個同代甚至跨代球星均跟他有段段感人往事，唯獨英格蘭一代天才中場加斯居尼（Paul Gascoigne）所分享一段，溫馨之中滿載笑聲，直教人忍俊不禁。 他分享昔日為拉素效力時，曾跟馬勒當拿對陣，兩大足球界壞孩子碰頭，不見火藥味，只有一身酒氣。

加斯居尼較馬勒當拿年輕7歲，阿根廷球王1984至1991年間為拿玻里在意大利寫下前無古人的輝煌一頁時，加薩尚在母會紐卡素或其後到熱刺效力，到他1992年轉戰意甲加盟拉素時，馬勒當拿已回到西甲加盟西維爾。

未能跟全盛期的馬勒當拿在意甲舞台對戰，成為加斯居尼人生一大遺憾。加薩早前接受《英國早晨》（Good Morning Britain）節目訪問時，說出兩人首次在球場上對壘的往事，1992年10月西維爾對拉素的一場友誼賽，他承認：「我在飛機上已經飲大幾杯，去到球員通道，我走到迪亞高身邊，向他說：『迪亞高，我有點醉。』」

兩大「癲王」瘋狂對決

馬勒當拿的回應是：「沒問題的加薩，因為我也醉了。」

加斯居尼憶述，「我落到場扭過4個球員，射入一球，然後看向他並跟他說：『做出更厲害的吧』。明顯地我跟他說的是意大利文，因為他不會說英語，而我也不懂……」

說完之後，他便後悔自己對球王發出戰書了，「我實在講錯說話！那句話之後他變得難以置信，簡直是魔術一樣。真是一個了不起的球員，我的偶像是白賴仁笠臣，但在全球層面，迪亞高是個現象級足球員。」那場比賽最終1：1和氣收場，已屆32歲的馬勒當拿沒有入球，惟下半場一記罰球勁射中楣角仍技驚四座。

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馬勒當拿VS加斯居尼（加薩一扭四入球在1分36秒開始）

因為一支雪茄投緣

馬勒當拿在1986世界盃光芒四射，加斯居尼則在1990世界盃成為家傳戶曉的名字，兩人均是天才中場，場內球技精湛，場外生活荒唐不已，酒色財氣樣樣齊。前者一生受毒癮所累，後者長年酗酒，足球生涯與人生成就同樣高開低走，連多次性命垂危一點亦相同，難怪特別投緣。

加薩說，「在一場慈善賽，當時我正想要打火機點煙，然後我看到外面有個戴帽的小個子拿着一大支雪茄。我走到他背後便說：『請問我可以借用你的打火機嗎？』」那個矮子當然正是馬勒當拿，「他一轉身，那是迪亞高，我開始大笑起來。他跟我分享了雪茄，你知道嗎？由那刻開始我們馬上一拍即合。」

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馬勒當拿生前常常叼着雪茄。（路透社）

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為馬勒當拿取笑施路頓

加斯居尼身為前英格蘭球員，理應跟1986世界盃被馬勒當拿以「上帝之手」取得入球的英軍門將施路頓（Peter Shilton）同仇敵愾，不過他在訪問中竟然「手指拗出」恥笑埋一份，「我知很多人也在為上帝之手抱不平，但無論如何，那球波造就了施路頓。」

一起受訪的施路頓也以一句毒言毒語不客氣回敬，「真是多謝你呀加薩。那場比賽之後我仍繼續踢多20年……」諷刺加斯居尼球員生涯較為短暫。

施路頓聽到加斯居尼取笑他後一臉憤慨。（網上圖片）

當年加斯居尼以天才中場身份登陸意甲，可惜傷患加上體重和酗酒問題，令他未如馬勒當拿般揚威意大利球壇。後者亦由於吸食可卡因被罰停賽15個月，1992年黯然離開拿玻里，加盟西維爾之時已明顯走下坡。

【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）

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【馬勒當拿長眠之所】（按圖放大）