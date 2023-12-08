美斯香港｜國際邁亞密來華之路多波折　原定11月兩鬥中超隊突取消

球王美斯（Lionel Messi、又譯梅西）自去年底帶領阿根廷取得世界盃後仍然延續其鋒芒，去年夏天轉投美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）更加令足球沙漠美國也為他而瘋狂。

本來國際邁亞密去年已約定兩中超球在11月於中國踢友賽，惟在賽事展開前一周突然告吹，令美斯一年二度訪華之行最終落空。不過事情再一次出現重大轉折，國際邁亞密今日已落實在明年2月4日來香港友賽，阿根廷球王繼2014年後，再次在香港球迷面前獻技。



國際邁亞密在10月15日公布，球會將在11月展開中國之旅，於11月5日及8日到訪兩個城市，與內地球隊合演熱身賽「邁迦SuperCup超大杯」，是國際邁亞密球會史上首個國際熱身賽之旅。

美斯碧咸訪港 國際邁亞密2月鬥港隊 比賽詳情+票價+購票方法

美斯或隨國際邁亞密在2月訪港。（Instagram）

按原定計劃，國際邁亞密會在11月5日到訪青島，與中超球隊青島海牛在其主場青春足球場合演熱身賽；3日後就轉戰成都，與另一中超球隊成都蓉城在鳳凰山體育公園交手。

其後主辦單位及國際邁亞密公布，將11月5日首站對青島海牛的地點由原定的青島改到海口的五源河體育場舉行，其後更進一步宣布11月8日第二站對成都蓉城因多種原因將無法在成都舉辦，未知會改到什麼地方上演。

美斯十年前曾經在港獻技：

美斯難得訪港，當年吸引逾2萬名球迷入場。（資料圖片／Getty Images）

由於當時離比賽不足兩周，地點取消，不知在何處舉行，兩站的賣票情況亦未明。有內地傳媒報道稱，第二站對成都蓉城有可能都改在海口上演。甚至有消息指，國際邁亞密第二站的對手有機會變成另一球隊梅州客家。當時有球迷在網上表示已經買了機票去成都，又訂了成都的酒店房間。此時已令國內球迷群情群情洶湧，紛紛在主辦單位社交媒體上表示「主辦方丟人」，叫他們取消全部比賽。

美斯今年贏得生涯第8座金球獎，前無古人。（Getty Images）

在主辦單位的微博下，大批憤怒的球迷留言，「全取消，準備好再弄吧」、「全部取消吧，別辦了，真夠丟人的」、「幾號了還沒確定城市，我是會瞬移麼」、「滾啊！沒能力就別裝了」、「全取消吧別丟人現眼」。亦有球迷不滿海口的場地，認為看台離球場太遠，不利觀眾欣賞美斯獻技。

直至比賽日期愈來愈臨近，但售票消息遲遲未公布，球迷已心急如焚。當時有內媒指，由於比賽一直未獲批文，場地一改再改，故一切細節未能落實。

國際邁亞密上月發布訪華的宣傳海報，賽事最終未能上演。（國際邁亞密官網）

內地記者趙宇當時在《懶熊體育》撰文，指這兩場商業比賽因手續未完成及其他複雜因素影響無法如期舉行；文章透露，主辦單位邁伽體育已向國際邁亞密支付300萬美元訂金，兩場賽事的總出場費為1000萬美元。另一位體育媒體人寒冰在微博慨嘆，以後中國足球商業賽的市場會更困難，「因為商業信譽被毀的渣都不剩」。

趙宇在文章中指，美斯及國際邁亞密無法如期訪華，其一原因是主辦單位邁伽體育低估了申辦商業賽的難度及時間，在未得到批文下倉卒宣布成事，一為招募贊助商及商業合作，二為向外界宣稱比賽沒有問題，希望加速審批手續。

美斯在6月隨阿根廷國家隊訪華，令北京全城哄動，珠玉在前令其他商人爭相仿效邀請球王訪華。（Getty Images）

趙宇表示，由於虹橋國際集團在今年6月成功邀請阿根廷國家隊訪華，在北京友賽澳洲，賺個盆滿缽滿，引來其他公司仿傚。11月兩場賽事的主辦單位邁伽體育，其實在8月才成立，是一間專門為今次活動而註冊的新公司。若按正常流程，主辦單位與國際邁亞密簽約後，後者需要取得美職聯的書面同意，之後主辦單位就要拿合約及美職聯的同意書到比賽場地所屬的地方足協以及中國足協申請批文。獲得批文後，主辦單位要定出國際邁亞密的全部訪華名單，讓相關部門審查，通常審查後，為訪華人員辦理簽證。

美斯為國際邁亞密上陣英姿：

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主辦單位還要準備好比賽對手、場地、酒店、訓練設施、保安、票務等資料，制訂詳細計劃，向比賽場地的公安局申請。以上的審批流程至少要3個月；若果主辦方準備充足，理順好所有關係，亦有可能在1個月完成。

以今次國際邁亞密作例子，該隊在10月8日肯定無緣季後賽，即能夠落實訪華日期，若主辦單位當時做足工夫馬上申請，還有可能趕得及拿到批文。在10月15日，邁伽體育及國際邁亞密正式宣布，先在11月5日在青島對青島海牛，之後在11月8日到成都對成都蓉城，但海牛及蓉城卻不見動靜，沒有發出聲明。那時候，邁伽體育還未得到青島及成都的相關批文。趙宇問過行業的相關人士，邁伽體育未拿批文先官宣的兩個原因，一為招募商業合作，據報吸引了9家贊助商有意參與；二為告訴外界，比賽沒有問題，從而達到加速審批的目標。在10月20日左右，青島及成都的審批手續尚未完成，比賽難以在青島舉行，所以邁伽體育決定改到海口舉行。因為海南省對59個國家人員實施免簽證，可以節省部分審批程序。

內地體育傳媒人寒冰表示，國際邁亞密的戲金比歐洲豪門還要高。（微博）

10月26日，國際邁亞密公布訪華首站由青島搬到海口，第二站維持不變仍是成都。海口方面同日公布：「海口市相關審批工作已經完成，主辦方將在相關商務手續完善後，將球迷關注的賽事觀賽、售票管道等情況進行官宣。梅西中國行國際足球友誼賽若能確定下來，海口市將對島內外球迷來觀球賽、遊海口做好服務。」這段公告顯示，海口的場地沒有問題，但比賽仍然有待其他方面的審批，所以才有「若能確定下來」的字眼。青島海牛對比賽地點沒有異議。

邁伽體育日前宣布成都站取消。（微博）

見到成都方面的批文遲遲未有，邁伽體育打算將第二站也搬到海口，但遭成都蓉城反對。結果，邁伽體育在10月27日宣布「中國行第二站很抱歉因多種原因將無法在成都舉辦」，但未有提及改到什麼地方、比賽對手會否變更。當時離比賽不足兩周下，開波時間、票務信息都沒有任何更新，已令球迷急如熱鍋上的螞蟻。最終國際邁亞密在11月1日宣布中國之旅取消，但未有詳細公布取消原因。

美斯國際邁亞密訪港 內地網民對香港有信心 不會重蹈覆轍告吹

直至11月底，本港球圈又再度傳出國際邁亞密2月份的季前熱身賽有檔期，可以在2月農曆新年前後訪港，以填補11月告吹的訪華行程。香港足總會長貝鈞奇上周回應時，確認不同渠道均有查詢國際邁亞密的友賽是否可能改在香港上演。當時貝鈞奇表示，由於國際邁亞密訪華主辦商已向對方付出巨額訂金，因此無論如何也希望「搞一啲嘢」，將友賽改在香港上演是其中一個解決辦法，當中仍涉及相關持份者進一步商討。

比賽宣傳海報。（Talter Asia）

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事有湊巧，國際邁亞密班主碧咸兩周前以特別嘉賓身分出席在澳門舉行的公開活動，其後又被拍得在香港現身，當時已有人揣測此行與國際邁亞密訪港有關。直至今日，國際邁亞密在官網公布，球隊落實於明年2月4日在香港大球場與由香港頂級聯賽球員組成「香港隊」踢表演賽，作為球隊首次國際巡迴的第一站，並將是該隊首度到訪香港及亞洲，亦是繼美斯在2014年後，時隔十年再度在香港球迷面前獻技。

碧咸早前現身香港，拍攝宣傳片：