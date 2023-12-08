美斯碧咸訪港　國際邁亞密2月鬥港隊　比賽詳情+票價+購票方法

美斯（Lionel Messi，又釋梅西）明年2月有望來香港踢表演賽，美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）落實於2024年2月4日在香港大球場鬥香港隊。



美斯或隨國際邁亞密在2月訪港。（Instagram）

國際邁亞密今日在官網公布，球隊落實於明年2月4日在香港大球場與「香港隊」踢表演賽，作為球隊首次國際巡迴的第一站，並將是該隊首度到訪香港及亞洲。

公告中指，「香港隊」會由香港頂級聯賽球員組成；而宣傳海報則用上八屆金球獎得主美斯、前巴塞隆拿球星布斯基斯（Sergio Busquets）及佐迪艾巴（Jordi Alba），三人與班主碧咸有望一同來港。

美斯在6月隨阿根廷國家隊訪華，令北京全城哄動。（Getty Images）

主辦單位Talter Asia則在官網公布，今場表演賽門票將於12月15日於Klook獨家公開發售，票價介乎港幣880元至4880元。另外，國際邁阿密亦會於比賽前一日（即明年2月3日）在香港大球場出席公開操練，操練門票售價介乎港幣580元至780元。詳情可瀏覽https://media.tatlerasia.com/events/inter-miami-hk 。

美斯剛贏得生涯第8座金球獎，前無古人。（Getty Images）

值得一提，由奧雲及史高斯兩大名宿領軍出戰的「世界足球傳奇盃」，亦會在明年1月20日舉行，屆時費高﹑皮利斯﹑麥馬拿文等名宿，與李健和﹑山度士﹑顧錦輝等香港名將，會一同在香港大球場獻技。

美斯效力的國際邁亞密原定11月訪華，但一直未獲批文，場地一改再改，至10月底尚未落實，亦未有出售門票詳情，比賽最終告吹。

當時內地記者趙宇在《懶熊體育》撰文，透露主辦單位邁伽體育已向國際邁亞密支付300萬美元訂金，兩場賽事的總出場費為1000萬美元。

早前盛傳國際邁亞密會改於明年2月訪港，當時足總會長貝鈞奇指機會「五五波」，因需找贊助商支付相信超過500萬美元的戲金餘額，但今終於成事。

美斯2014年已曾隨阿根廷訪港，與港足進行友誼賽，慶賀足總成立百周年，當時美斯後備上陣下阿根廷7：0大勝。而美斯去年帶領阿根廷贏得世界盃後，今年6月他隨阿根廷國家隊訪華，在中國刮起一股熱潮，球迷極度熱情，多次場面失控。