美斯國際邁亞密訪港　內地網民對香港有信心　不會重蹈覆轍告吹

美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF），將於2月到訪香港，在2月4日於香港大球場友賽由香港頂級聯賽球員組成的香港隊。門票將於12月15日透過Klook獨家公開發售，票價大約為港幣880元至4880元。

美斯訪港的消息亦引起內地關注，成為《懂球帝》及《虎扑》兩個內地體育平台的重要新聞，留言數以百計。國際邁亞密原定今年11月訪問內地，但計劃告吹，所以美斯2月訪港令不少內地網民有「失而復得」之感。有內地網民認為香港辦比賽較信得過，估計不會像上次那樣告吹。



國際邁亞密球會史上首次國際巡迴賽，原本是賽季後在今年底訪問亞洲，包括在11月到內地友賽青島海牛及成都蓉城。可是，內地的主辦單位因批文問題，要在賽前數日宣布國際邁亞密訪華告吹，令很多一心打算看美斯比賽的內地球迷失望。

比賽宣傳海報，國際邁亞密會在明年2月4日對香港隊。（Talter Asia）

事隔一個月，國際邁亞密在香港時間今（8日）早宣布，明年2月訪問香港，令很多內地網民驚喜，紛紛表示要辦港澳通行證來看比賽。美斯訪港也成為內地體育網民今日的主要新聞。內地足球資訊平台《懂球帝》今早發布國際邁亞密2月訪港的消息，吸引到超過900個留言。有少部分網民擔心會否重蹈覆轍，持觀望態度，但大部分都對香港辦賽事有信心，連門票安排也公布了，而且香港的審批程序理應比內地簡單，相信搞得成。

國際邁亞密原本今年11月訪華，當時球會也發布了宣傳海報。（國際邁亞密官網）

原本國際邁亞密會在今年11月訪華，但主辦單位邁伽體育宣布告吹。（微博）

《懂球帝》的網民留言有「香港那邊辦這種活動可不會黃掉。人家很專業」、「你永遠可以相信香港」、「這就是香港作為國際大都市的優勢」、「別來內地就可，敗好感，官方宣布都沒用」、「一巴掌打在內地組織方的臉上」、「香港沒有審批壓力，這一點難度低很多」、「人家主要是沒有那麼多需要考慮的問題」、「主要是沒那麼多事，經驗也足夠」。

美斯今年贏得生涯第8座金球獎，前無古人。（Getty Images）

內地體育資訊平台《虎扑》今早亦有報道這個消息，中午再引述《香港01》的報道，披露比賽及訓練的門票價格。

《虎扑》引述了《香港01》的報道。（網上截圖）

《虎扑》普遍網民都相信，這次香港辦賽相信不會步11月那次訪華告吹的後塵。有人留言「香港的主辦方應該還是可以信一下的」、「因為香港跟內地走審批流程不一樣，沒有內地那麼複雜且時間長，而且香港演唱會等大型活動組織太常態了，專業度也比上次那些一心只想撈錢而臨時建立的公司強太多了」、「一國兩制的優越性馬上體現出來了，你說這怎麼可能輸」、「一看是香港辦，反而感覺挺穩妥」。

這場表演賽的門票將於12月 15 日於Klook（客路）獨家公開發售，票價大約為港幣 880 元至 4,880 元。國際邁亞密亦將於2月3日在香港大球場參加公開訓練，票價為港幣580元至780元。