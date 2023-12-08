美洲盃2024｜分組賽抽籤結果 阿根廷遇秘魯智利 巴西鬥哥倫比亞
撰文：顏銘輝
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美洲盃2024在當地時間昨（7日）晚舉行分組抽籤，爭取衛冕的阿根廷被編入A組，同組的對手有秘魯、智利、加拿大與千里達的勝方。另一支南美勁旅巴西就身在D組，至於東道主美國就被列入C組。美洲盃2024年由6月20日揭幕，踢到7月14日的決賽。
美洲盃2024年有16支參賽隊伍，包括10支南美足協成員，以及6支中北美及加勒比海區的球隊。阿根廷、墨西哥、美國及巴西被列為種子隊，尚有兩席有待附加賽決出。
在美國時間昨晚的抽籤儀式上，定出美洲盃2024分組賽的A至D組名單。每組頭兩名晉級16強淘汰賽。
A組：阿根廷、秘魯、智利、加拿大及千里達的勝方
B組：墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
C組：美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
D組：巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加及洪都拉斯的勝方
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