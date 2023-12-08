英超｜熱刺反負韋斯咸5輪不勝再創尷尬紀錄　孫興慜：球員要負責

直至10月底，熱刺在英超10輪以26分高踞榜首，但其後迎來傷停問題，球隊似乎失去了贏波的方程式，周四（7日）深夜在領先的情況下，反負同市球會韋斯咸1：2。熱刺5場僅取1分，由榜首跌至第5位，更創下一個尷尬紀錄。



季初的熱刺頭10場僅失4分，高踞榜首，氣勢如虹，可惜傷兵及停賽問題找上門，中場大腦占士麥迪臣（James Maddison）預料養傷至明年1月，加上鬧中堅荒，進一步削弱熱刺的整體實力。

英超｜熱刺強勢停不了 孫興慜建功 作客破水晶宮續排榜首

英超｜孫興慜麥迪臣建功淨勝富咸 熱刺新帥領軍居榜首再破紀錄

占士麥迪臣的受傷，算得上是熱刺今季的分水嶺。（資料圖片／Getty Images）

熱刺上兩場只能以賓戴維斯夥拍艾馬臣扼守中路，幸好羅美路趕及主場鬥韋斯咸一仗復出，這名阿根廷中堅回歸即有貢獻，接應柏度樸路的角球頭槌建功，熱刺11分鐘領先1：0。熱刺上半場餘下時間壓着韋斯咸來攻，孫興慜﹑盧施素射門被法比安斯基擋出，韋斯咸的蘇馬在上半場末段解圍「撻Q」差點擺烏龍，皮球僅中楣角彈出。

復出羅美路即有進賬。（路透社）

未能取得第二球的熱刺，換邊後運勢扭轉，韋斯咸變成主攻的一方，古度斯射門省中人，如波子機一樣落在無人看管的查洛保雲腳下，單刀狀態下射成1：1。熱刺的左閘烏多基其後一次致命回傳，門將維卡里奧撲出不遠，即使禾特普斯先射中柱，都可再補中送入空門，74分鐘反超前，結果熱刺以1：2遭韋斯咸逆轉。

禾特普斯把握熱刺防線的失誤，為韋斯咸射成2：1。（路透社）

熱刺連續5場聯賽不勝，並僅得1分，對上一場勝仗已經是10月底對水晶宮，當時他們仍然排榜首，但現時已跌至第5位，與榜首阿仙奴已有9分距離。熱刺近5場聯賽亦有一個共通點，他們同樣是先開紀錄的一方，可惜都未能笑到最後，同時創下英超史上首隊球隊連續5場領先1：0都未能贏波的尷尬紀錄。

熱刺連續5場在領先下未能贏波，創下英超的尷尬紀錄。（Getty Images）

熱刺隊長孫興慜奮戰至末段退下火線，離場時一拐一拐，返回後備席時狀甚痛楚，這名韓國球星直言，再一次在領先時遭逆轉，球員們需要負上責任，「當我們接近勝利時反負，這種敗仗我認為是不能接受的，我們作為球員需要承擔責任，在領先時需要表現更多，把握機會盡早殺死比賽，我亦理解球迷們的失望，他們不應該承受這個賽果。」

熱刺主帥普斯迪高古坦言，球隊今仗不乏機會，可惜未能把握，加上防線的犯錯而斷送好局，「今仗我們控制了局面，同時創造了很多攻門機會，就是差點決心，未能攻入第二球，讓韋斯咸留有一線生機，結果防線兩次失誤就輕易失守。今天是失望的一仗，球隊在禁區內的表現要做得更好。」