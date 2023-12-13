歐聯16強只餘兩席有懸念！西甲4隊入淘汰賽　西維爾未能轉戰歐霸

歐聯16強已經有14席誕生！歐聯A組至D組的比賽全部完成，A組的曼聯未能創造奇蹟，包尾出局，哥本哈根擊敗加拉塔沙雷，取得A組次名，與首名的拜仁慕尼黑攜手晉級。C組的拿玻里擊敗競爭對手布拉加，以小組次名晉級16強，同組的皇家馬德里6戰全勝，以18分首名出線。



A組的哥本哈根擊敗加拉塔沙雷，以小組次名入歐聯16強。（Getty Images）

歐聯16強晉級隊伍：拜仁慕尼黑、哥本哈根；阿仙奴、燕豪芬；皇家馬德里、拿玻里、皇家蘇斯達、國際米蘭；馬德里體育會、拉素；多蒙特；曼城、RB萊比錫；巴塞隆拿

皇家馬德里6戰全勝，以C組首名入16強。（Getty Images）

歐聯16強抽籤會在12月18日舉行，來自同一小組及同一聯賽的球隊不會相遇。

歐聯分組賽小組第3名的球隊，會獲得歐霸盃資格，目前有5支球隊鎖定席位，分別是A組的加拉塔沙雷、B組的朗斯、C組的布拉加、D組的賓菲加及E組的飛燕諾。

B組的西維爾不敵朗斯，包尾出局，今屆踢不到被戲稱為「西維爾盃」的歐霸盃。（路透社）

B組的西維爾若果最後一輪擊敗朗斯，將可以小組第3名轉踢歐霸盃，但他們結果以1：2不敵朗斯，包尾出局，而朗斯就得第3名踢歐霸盃。

歐聯E至H組的最後一輪比賽會在周三晚上演，決出最後的席位。

歐聯分組賽A組最終積分榜。（歐洲足協官網截圖）

A組晉級16強球隊：拜仁慕尼黑（首名）、哥本哈根（次名）

A組轉戰歐霸盃球隊：加拉塔沙雷

篤定首名出線的拜仁，在最後一輪作客以1：0擊敗曼聯，以16分的不敗姿態挺進16強。哥本哈根最後一輪以1：0主場贏加拉塔沙雷，以8分得小組次名入淘汰賽。第3名的加拉塔沙雷轉戰歐霸盃，至於6戰4負的曼聯就包尾出局，下半季可以專注國內賽事。

歐聯分組賽B組最終積分榜。（歐洲足協官網截圖）

B組晉級16強球隊：阿仙奴（首名）、燕豪芬（次名）

B組轉戰歐霸盃球隊：朗斯

阿仙奴及燕豪芬賽前已肯定攜手晉級，最後一輪正面交鋒，踢成1：1和局，阿仙奴以13分首名晉級，燕豪芬就得9分次名出線。在爭奪歐霸盃資格方面，西維爾作客以1：2不敵朗斯，未能上第3名，包尾出局，朗斯就以8分轉戰歐霸盃。今屆「西維爾盃」未能看到西維爾參賽。

歐聯分組賽C組最終積分榜。（歐洲足協官網截圖）

C組晉級16強球隊：皇家馬德里（首名）、拿玻里（次名）

C組轉戰歐霸盃球隊：布拉加

皇家馬德里最後一輪作客以3：2贏柏林聯，小組賽6戰全勝，以18分完美晉級16強。拿玻里主場以2：0擊敗布拉加，以10分取得小組次名，躋身16強。落敗的布拉加就以4分得第3名，獲得歐霸盃資格。

歐聯分組賽D組最終積分榜。（歐洲足協官網截圖）

D組晉級16強球隊：皇家蘇斯達（首名）、國際米蘭（次名）

D組轉戰歐霸盃球隊：賓菲加

在爭奪小組首名的交鋒中，國際米蘭主場與皇家蘇斯達踢成0：0，兩隊同得12分。由於兩隊對賽成績不分高下，要比較總得失球，皇蘇以+5取得小組首名，國米就以+3得小組次名。另一場，賓菲加作客以3：1擊敗薩爾斯堡，兩隊同得4分，他們的對賽成績及得失球不分高下，賓菲加以得球較多力壓對手，取得小組第3名，薩爾斯堡包尾。