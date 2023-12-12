歐聯｜曼聯將帥輕鬆迎接鬥拜仁生死戰　杜慈對坦赫格遭遇感同情

歐聯A組包尾的曼聯要奇蹟出線，既要做好自己﹑主場擊敗拜仁慕尼黑，更要哥本哈根與加拉塔沙雷握手言和，才有機會取得小組次名晉級，難度不低。

對拜仁的生死戰前夕，曼聯進行最後備戰，縱然瀕臨出局邊緣，不論是主帥坦赫格，或是一眾球員練波時神情輕鬆，依乎壓力不大。曼聯主帥坦赫格直言，即使球隊今季表現不穩，但仍然對麾下充滿信心，有能力擊敗任何對手。



曼聯上場在主場倒灶淨負般尼茅夫後，今晚再度在奧脫福出戰。（Getty Images）

歐聯A組

曼聯 對 拜仁慕尼黑 今晚深夜4時

NOWTV 643台現場直播



曼聯今季繼續不穩，上周中打出士氣波力克車路士後，周末在英超又打回原形，主場3球淨負般尼茅夫後，今晚背水一戰，再在奧脫福鬥拜仁慕尼黑。

紅魔鬼若要延續今季歐聯的旅程，贏波是今仗的唯一選項，更要寄望另一場哥本哈根與加拉塔沙雷和局，才有望奇蹟過關。

歐聯分組賽A至D組出線形勢 曼聯奇蹟晉級需要兩大條件

曼聯主帥坦赫格在操練時依然笑得出。（Getty Images）

生死戰前夕，曼聯為今仗進行最後準備，操練時不論是主帥坦赫格，或是一眾球員都神情輕鬆，面露笑容，一眾小將在隊內贏波，更加興奮地擁作一團，似乎以行動澄清球隊內亂的傳聞。

傷兵滿營的曼聯都有好消息，卡斯米路﹑利辛度馬天尼斯已經復操，早前抱恙的連迪路夫都已歸隊，但拉舒福特及安東尼馬迪爾因身體不適而缺陣操練。

利辛度馬天尼斯早前復操，進行單人訓練。（Getty Images）

+ 1

坦赫格：我們有能力擊敗任何對手

坦赫格與近況不俗的中場麥湯米尼一同出席賽前記者會，坦帥直言希望留在歐洲賽，「我們要贏，我們需要展示最佳的一面，球隊近期較為飄忽，但都曾經有好表現，就如早前對車路士一樣，當我們有正確的比賽態度，我們有能力擊敗任何對手。」

英國《天空體育》早前爆料，指坦赫格已失去一半更衣室的支持，曼聯方面當然否認，並禁止撰寫有關報道記者，以及《鏡報》、《曼徹斯特晚報》及ESPN的另外3位記者出席曼聯記者會。

麥湯米尼再度強調，眾將依然力撐坦赫格，「以往由其他教練執教時，更衣室有點不健康的氣氛，但現時絕對沒有這種現象，大家都十分支持領隊（坦赫格），就像我在其他訪問所言一樣。」

曼聯鋒線疲弱，麥湯米尼變成今季的重要入球支柱，他希望以入球及出色的表現，來回報坦赫格的信任。

英超｜坦赫格曼聯生涯亮警號 處事固執失信任 「不易改變主意」

坦赫格直言希望留在歐聯，所以今仗非勝不可。（路透社）

坦赫格備受壓力 杜慈：感同身受

拜仁慕尼黑主帥杜慈（Thomas Tuchel）對執教強隊面對的困難並不陌生，作為同行兼過來人的他，同樣向坦赫格的處境予以同情，「執教大球會就是面對種種的困難和挑戰，這一點我理解並感同身受，有時球隊的發展總是不似預期，但總是會用盡一切方法改善。」

杜慈過去多次與曼聯交手，就算對方狀態飄忽，這名前車路士主帥都不敢輕視對手，「曼聯一支有威脅的球隊，他們總是有一種特質，可以協助他們捱過難關，當他們強勢時將會非常難應付，所以我們要準備好。」