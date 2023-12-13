歐聯速評｜曼聯負拜仁出局　明明需進攻贏波　坦帥賽後卻說守得好

儘管奧脫福球場看台上不時響起「進攻！進攻！進攻！」的叫喊聲，但曼聯在歐聯A組最後一場非勝不可的分組賽，全場只得一次中目標的射門，根本無法威脅造訪而來的拜仁慕尼黑，更被對方翼鋒京士利高文攻破大門，不單以0：1敗陣，還於小組排包尾，緣盡今季歐洲戰場。

出局不可怕，最可怕是今場反映出來、由開季至今一直籠罩着的那份無力感。



賽前，曼聯得4分，今仗必須擊敗拜仁，而同組另兩個對手哥本哈根與加拉塔沙雷又無法分出高下，方有機會晉級，但「紅魔鬼」在場上的表現卻不像要全力爭勝的樣子。大抵主帥坦赫格擔心太早失波，所以沒有主攻，反而讓拜仁獲得較多控球，結果客軍全場控球率達59%，另外成功傳球更是532：342。

曼聯中鋒凱倫今仗沒有太多供應下，未嘗射門。（路透社）

早已獲得出線權的拜仁未受太大壓力下，今仗彷彿是在踢練習賽，中後場從容組織，利萊辛尼在上半場浪費了兩次破關機會，卒之到了70分鐘，高文接應哈利卡尼妙傳單刀射入，其實是必然的結果；當然曼聯右閘雲比沙卡全程只掛着「望波」包了越位也懵然不知是頭號戰犯，其次門將奧拿拿完全沒及早出來封位收窄高文的射門角度，讓後者入楔再控定來球還有時間瞄準左邊空位施射，雖說單刀難怪罪門將，但奧拿拿這種把關意識實在不敢恭維。

高文接應哈利卡尼妙傳，無人看管下為拜仁射入全場唯一的入球。（Getty Images）

到落後的時候，曼聯也沒有群起進攻，坦赫格換入法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）及米積伯利（Hannibal Mejbri）兩名新秀也沒多大作用，結果，曼聯全場只得5次射門，而唯一一次中目標的埋門是左閘勞基梳爾的遠射，但角度欠奉下被拜仁門將紐亞輕鬆擋出，最終只能以0：1落敗。「紅魔鬼」6場歐聯賽事只得1勝1和4負得4分，包尾收場，6場失掉15球也創下了英格蘭球隊於分組賽的失球紀錄；另一出線席位則是於主場以1：0力挫加拉塔沙雷的哥本哈根。

曼聯翼鋒加拿祖經常硬闖盲幹，結果多次丟失控球權。（Getty Images）

未能踢出非勝不可決心

誠然，曼聯傷兵滿營，卡斯米路、基斯甸艾歷臣、美臣蒙特、利辛度馬天尼斯等多名主力倦勤，主帥坦赫格兵源選擇不多，但總算能排出一個攻守能力尚可的陣容，今場陣容便跟前一仗以2：1擊敗車路士時差不多，僅是華拉尼取代了域陀連迪路夫擔任中堅而已，但球隊的表現卻是判若兩隊，起碼今場從未展露出對「車仔」時的爭勝決心。

一場必須進攻的賽事，但一眾進攻球員表現卻乏善足陳，中鋒凱倫全場僅得18次觸球，沒有射門，更多的畫面是身體對抗中給拜仁一對中堅烏柏美卡奴及金玟哉比下去；左翼阿歷真度加拿祖亦愈踢愈差，是不是對愛華頓那記倒掛金鈎太美妙令個人英雄主義作祟？總之他今場跟過往幾仗表現一樣，就是一有球在腳就只想着自己盤帶，甚少跟隊友配合，結果今仗4次過人3次失敗，而且有5次失去控球權。隊長般奴費南迪斯最為賣力，有全隊最多的3次起腳，但都無法命中，而且他在組織攻勢上很失色，例如6次長次僅1次成功、7次傳中僅1次成功，這也解釋了為何中鋒凱倫孤立無援。

曼聯中堅馬古尼傷出，隨時缺席周末對利物浦的大戰。（Getty Images）

兩防線主將受傷 或影響大戰利物浦

曼聯主帥坦赫格賽後的訪談卻恍如活在平行時空：「今天，我們表現得非常好，我們不值得輸波，可是我們又輸了。我們在防守組織很好，逼搶做得很好，尤其在下半場初段重拾了一些控球權，可是我們沒有藉此獲得甜頭。」明明今場需要進攻，但坦赫格賽後一直強調球隊今場的防守有多好。

「我們還有很多比賽要應付，例如現在必須聚焦在英超上。我們希望再踢歐聯，因此必須盡力爭取（聯賽）前四席位。」坦赫格續道。然而，近期表現最出色的哈利馬古尼與勞基梳爾傷出，前者似是觸傷鼠蹊，這不是可以在短時間便傷癒的毛病，因此他恐怕將缺陣周末英超作客榜首利物浦的大戰，而這仗的勝負對於坦赫格頂上烏紗來說，隨時是壓垮駱駝的最後一根稻草。