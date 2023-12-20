世冠盃｜夏蘭特若趕及傷癒亦無資格踢決賽　偕迪布尼當最強觀眾

世冠盃決賽曼城對富明尼斯，將於香港時間周六（23日）凌晨2時舉行，由ViuTV 99台免費直播。曼城前鋒主將艾寧夏蘭特因傷未有參加贏浦和紅鑽的準決賽，根據賽例，就算他趕及傷癒，都未能參加決賽。奇雲迪布尼及謝利美杜古亦因同一理由，未能在決賽披甲。



夏蘭特有隨隊到沙特踢世冠盃。（Getty Images）

因足部受傷，夏蘭特錯過曼城對盧頓、貝爾格萊德紅星及水晶宮3場比賽。雖然他有隨隊到沙特阿拉伯備戰世冠盃，但未能在準決賽對浦和紅鑽候命。曼城領隊哥迪奧拿說：「艾寧仍然未能參與訓練。」

在季初受傷的中場迪布尼亦有隨隊，參與了周一的操練，但未能趕及對浦和紅鑽。加上同樣受傷的謝利美杜古，這3名球員落選曼城對浦和紅鑽的大軍名單，齊齊在後備席睇波，見證球隊以3：0贏波入決賽。

夏蘭特未有入選準決賽的23人名單，這意味他肯定無緣決賽。（Getty Images）

根據英國《天空體育》指出，只有入選準決賽23人大軍的球員，才有資格在接下來的決賽披甲。換言之，就算夏蘭特、迪布尼及杜古趕及傷癒，也沒有資格參加世冠盃決賽。

英國《曼徹斯特晚報》稱，夏蘭特、迪布尼及杜古的位置被3位年輕球員Max Alleyne、Mahamadou Susoho及 Micah Hamilton所取代。不過，夏蘭特3人不會提早回英國，他們會跟隨大隊踢完世界盃才離開沙特。